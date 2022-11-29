عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مواقف ثابتة ودعم مستمر.. مصر تحتفل باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

صدى البلد

تحتفل مصر في يوم التاسع والعشرين من نوفمبر كل عام بيوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان صدر اليوم الثلاثاء إن “مصر حكومةً وشعباً، من واقع مسئوليتها التاريخية، تقف داعمةً دائماً للقضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية.

 وأكدت أن ثوابت الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية لم ولن تتغير، وأن التزامها بمسئوليتها إزاء قضية فلسطين والشعب الفلسطيني والقدس ومسجدها الأقصى التزاماً أصيلاً، تبذل فى سبيله كل غال ونفيس حتى ينال الشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة.

 وأشار البيان إلى أن مصر تؤكد أن القضية الفلسطينية ستظل دائماً قضية العرب الأولى، التي لا يتصور أن يتحقق استقرار إقليمي حقيقي في منطقة الشرق الأوسط بدون تسويتها تسوية عادلة وشاملة على أساس حل الدولتين ومقررات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وأضاف البيان “ومن هنا، تؤكد مصر على ضرورة وضع حد لحلقة العنف القائمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتوقف عن اتخاذ الاجراءات الأحادية التي تفتأت على التسوية العادلة والنهائية لقضايا الحل النهائي، وفي مقدمتها أنشطة الاستيطان غير الشرعية، وسياسات الطرد والإخلاء للفلسطينيين بمدينة القدس وتغيير الطابع الديموغرافي للمدينة، والتقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى ومحيطه.”

وشدد البيان على أن مصر من واقع مسئوليتها التاريخية والتزامها بدعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، سوف تستمر في بذل جهودها الدؤوبة والمخلصة لاستئناف عملية السلام، ولتشجيع الأطراف على العودة إلى طاولة المفاوضات، بدعم من المجتمع الدولي والشركاء الدوليين.

وتحي مصر هذا اليوم تضامناً مع شعب فلسطين الصامد، وتأكيداً على حضور القضية الفلسطينية حيةً وحاضرةً في المحافل الدولية وفي الضمير العالمي، الذي يقف داعماً للشعب الفلسطيني في مطالبه العادلة والمشروعة، وحقه فى إقامة دولته المستقلة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يتراجع بقوة لأول مرة منذ أسابيع.. وهذا سعر عيار 21 الآن

بشرى سارة.. اعرف موعد رفع الحد الأدني لـ المعاشات

تراجع حاد.. انخفاض كبير في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 1460 جنيهاً

بعد استقراره 4 أيام.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

زيادة المعاشات بشروط.. قرارات جديدة من الحكومة وفقا للقانون

استقرار نسبي في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. وعيار 24 يسجل 1669 جنيها

قناة مفتوحة تعلن نقل مباراة قطر وهولندا في كأس العالم 2022

هدايا الحكومة.. معاشات ديسمبر بزيادة 300 جنيه ورفع التأمينات أول يناير

ترشيحاتنا

موقف صارم.. تحذير شديد اللهجة من روسيا بشأن سقف أسعار النفط

مباراة الوداع.. تشكيل قطر ضد هولندا بكأس العالم 2022

السعودية تمدد آجال وديعة بـ5 مليارات دولار في البنك المركزي المصري.. تفاصيل

بكين تتحرك عسكريا ضد أمريكا في بحر الصين الجنوبي.. تفاصيل

رفضت مساعدتها.. قرار جديد من بولندا يصدم أوكرانيا

جريمة حرب رهيبة.. ألمانيا تعلق على الضربات الروسية في أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على الفرق بين متلازمة ما بعد شلل الأطفال والمرض نفسه

بالأبيض.. كارولين عزمي تثير الجدل على إنستجرام

بـ6 وصفات مجربة.. تخلصي من تكيس المبايض نهائيا بدون أدوية

مشجعة إكوادور خلعت ملابسها بالمدرجات فرحلوها.. ما حقيقة هذا الفيديو في مونديال قطر؟

فيديو

أشرف عبد الباقى يوضح صعوبة المسرح عن السينما والتلفزيون

قرارات جديدة من وزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة والإعدادية| تغطية خاصة

نشتري ولا نبيع.. أسباب ارتفاع أسعار الذهب في مصر.. تغطية خاصة

استئصال الرحم وأورام.. طبيب أنغام يكشف تفاصيل مرضها وحالتها الصحية "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

المستشار أسـامة الصعيدي

لا يُعذر البرلمان الأوروبي بالجهل بالقانون

هند عصام

كليوباترا والضراير

كريمة أبو العينين

حضارة شاهين وتهكم الإيرلندي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «12»

اﻟﻤﺰﻳﺪ