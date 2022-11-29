مباراة الوداع.. تشكيل قطر ضد هولندا بكأس العالم 2022

أعلن الإسباني فليكس سانشيز، المدير الفني لمنتخب قطر، التشكيل الأساسي لمواجهة هولندا، المقرر لها في تمام الخامسة مساء، على ملعب “البيت”، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022.

تشكيل قطر ضد هولندا :

حراسة المرمى : مشعل برشم

خط الدفاع: عبد الكريم حسن، بيدرو ميجيل، بوعلام خوخي.

خط الوسط: إسماعيل محمد، حسن الهيدوس، عاصم ماديبو، عبد العزيز حاتم، همام أحمد.

خط الهجوم: المعز علي، أكريم عفيف.

ويستهدف منتخب قطر تحقيق فوز شرفي على هولندا في مباراة اليوم، أو الخروج بالتعادل على أقل تقدير، في مباراته الأخيرة بمونديال 2022، بعد تأكد وداعه بطولة كأس العالم “رسميا”.

ويشارك منتخب قطر في بطولة كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، حيث يتواجد في مونديال 2022، باعتباره منتخب البلد المستضيف.

كان منتخب قطر استهل مشواره في بطولة كأس العالم بالخسارة أمام الإكوادور بهدفين دون رد، ثم سقط أمام السنغال 3-1، في ثاني جولات المونديال، ليصبح أول منتخب يودع المونديال “رسميا”.

على الجانب الآخر، يسعى منتخب هولندا، لتحقيق فوزا عريضا على قطر في مباراة اليوم، لحسم صدارة المجموعة الأولى.

وفاز منتخب هولندا على السنغال بثنائية نظيفة في افتتاح مشواره ببطولة كأس العالم 2022، بينما تعادل مع الإكوادور بهدف لمثله في الجولة الثانية.

ويحتل المنتخب الهولندي صدارة المجموعة الأولى في بطولة كأس العالم 2022 برصيد 4 نقاط ويأتي منتخب الإكوادور وصيفا بنفس الرصيد، والسنغال ثالثا بـ 3 نقاط، بينما يتواجد منتخب قطر في المركز الرابع والأخير بدون نقاط.