يحافظ على سلامة عينك.. مواصفات شاومي ريدمي 10 برو

أطلقت شركة "شاومي" هاتفها ريدمي 10 برو الأقوى في سلسلة الـ 10T الذي يأتي بخصائص فريدة من نوعها وأعلى معدل لتحديث الشاشة قدمته Xiaomi على الإطلاق، بتردد 144 هرتز وحتى 144 إطارًا في الثانية، مما يساعد في الحد من انزعاج العين والشعور بالدوار مع انتقالات الشاشة خاصة عند تشغيل الألعاب أو الأفلام التي تتميز بالسرعة ونقلات المشاهد السريعة.

وفقا للموقع الرسمي لـ شاومي، يأتي هاتف ريدمي 10 برو بأداء رائد على شبكات الجيل الخامس 5G مع وحدة معالجة مركزية من سناب دراجون 865 بتكنولوجيا 7 نانو وذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR5 تصل إلى 8 جيجابايت وذاكرة القرص الصلب 256 جيجابايت من نوع UFS 3.1، ويتم تشغيل الجهاز بواسطة أندرويد 10 مع واجهة مستخدم MIUI 12.

البطارية كبيرة بسعة 5000 ملّي أمبير في الساعة وتدعم تكنولوجيا الشحن السريع المقدمة من Mi للحصول على شحن ثابت وفعال من خلال تقنية الـ MMT حيث يتم توليد التيار من وسط البطارية، ما يسمح بمسارين متوازيين للشحن المتزامن، وشحن البطارية كاملة خلال 59 دقيقة فقط، كما أنه يدعم اتصال شبكات يدعم Wi-Fi 6.

صمم هاتف شاومي ريدمي 10 برو للحفاظ على العين من الإجهاد، به مستشعر الضوء المحيط بمقدار 360 درجة، مع تقليل التأثيرات الضارة للضوء الأزرق وحصلت على شهادة معتمدة من TÜV Rheinland كما يأتي هاتف شاومي ريدمي 10 برو بشاشة DotDisplay من نوع IPS LCD سعة 6.67 بوصة بجودة الـ FHD+ بدقة 1080×2400 بكسل.

ريدمي 10 برو

يحتوي هاتف ريدمي 10 برو على 3 كاميرات خلفية، الرئيسة كاميرا رائدة تعمل بالذكاء الاصطناعي بدقة 108 ميجابيكسل بمستشعر من نوع Samsung HMX فائق مع تكبير وتصغير رقمي يصل إلى 30X مع تقنية التثبيت البصري للصور، أما بالنسبة للكاميرا الثانية فتأتي بدقة 13 ميجابيكسل وهي الخاصة بتصوير الزوايا العريضة جدا إذ تصل مجال رؤيتها إلى 123 درجة، أما عن الكاميرا الثالثة فهي عدسة الماكرو المخصصة لالتقاط التفاصيل الدقيقة للغاية، وتأتي بدقة 5 ميجابيكسل وتدعم التركيز التلقائي من مسافة 2 سم، كما تدعم الكاميرا الرئيسية الخلفية التقاط أفلام الفيديو بدقة8K ‎.