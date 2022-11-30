عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

يحافظ على سلامة عينك.. مواصفات شاومي ريدمي 10 برو

شاومي ريدمي 10 برو
شاومي ريدمي 10 برو

 

أطلقت شركة "شاومي" هاتفها  ريدمي  10 برو الأقوى في سلسلة الـ 10T الذي يأتي بخصائص فريدة من نوعها وأعلى معدل لتحديث الشاشة قدمته Xiaomi على الإطلاق، بتردد 144 هرتز وحتى 144 إطارًا في الثانية، مما يساعد في الحد من انزعاج العين والشعور بالدوار مع انتقالات الشاشة خاصة عند تشغيل الألعاب أو الأفلام التي تتميز بالسرعة ونقلات المشاهد السريعة.

وفقا للموقع الرسمي لـ  شاومي، يأتي هاتف ريدمي 10 برو بأداء رائد على شبكات الجيل الخامس 5G مع وحدة معالجة مركزية من سناب دراجون 865 بتكنولوجيا 7 نانو وذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR5 تصل إلى 8 جيجابايت وذاكرة القرص الصلب 256 جيجابايت من نوع UFS 3.1، ويتم تشغيل الجهاز بواسطة أندرويد 10 مع واجهة مستخدم MIUI 12.

البطارية كبيرة بسعة 5000 ملّي أمبير في الساعة وتدعم تكنولوجيا الشحن السريع المقدمة من Mi للحصول على شحن ثابت وفعال من خلال تقنية الـ MMT حيث يتم توليد التيار من وسط البطارية، ما يسمح بمسارين متوازيين للشحن المتزامن، وشحن البطارية كاملة خلال 59 دقيقة فقط، كما أنه يدعم اتصال شبكات يدعم Wi-Fi 6.

صمم هاتف  شاومي  ريدمي 10 برو للحفاظ على العين من الإجهاد، به مستشعر الضوء المحيط بمقدار 360 درجة، مع تقليل التأثيرات الضارة للضوء الأزرق وحصلت على شهادة معتمدة من TÜV Rheinland كما يأتي هاتف شاومي ريدمي 10 برو بشاشة DotDisplay من نوع IPS LCD سعة 6.67 بوصة بجودة الـ FHD+ بدقة 1080×2400 بكسل.

ريدمي 10 برو 

بـ 4000 جنيه.. عرض لن يتكرر على أحدث موبايل Note من شاومي

انخفاض في أرباح شاومي 59% لهذا السبب

يحتوي هاتف ريدمي 10 برو على 3 كاميرات خلفية، الرئيسة كاميرا رائدة تعمل بالذكاء الاصطناعي بدقة 108 ميجابيكسل  بمستشعر من نوع Samsung HMX فائق مع تكبير وتصغير رقمي يصل إلى 30X مع تقنية التثبيت البصري للصور، أما بالنسبة للكاميرا الثانية فتأتي بدقة 13 ميجابيكسل وهي الخاصة بتصوير الزوايا العريضة جدا إذ تصل مجال رؤيتها إلى 123 درجة، أما عن الكاميرا الثالثة فهي عدسة الماكرو المخصصة لالتقاط التفاصيل الدقيقة للغاية، وتأتي بدقة 5 ميجابيكسل وتدعم التركيز التلقائي من مسافة 2 سم، كما تدعم الكاميرا الرئيسية الخلفية التقاط أفلام الفيديو بدقة8K ‎.

شاومي Xiaomi ريدمي 10 برو Samsung Samsung HMX شاومي ريدمي 10 برو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

7 محافظات تشهد أمطارا غزيرة.. الأرصاد تحذر هؤلاء المواطنين

هبوط عنيف لـ الذهب بعد موجة ارتفاع تاريخية|ومفاجأة في عيار 21 الآن

بعد القانون الجديد.. بشرى سارة لأصحاب طلبات التصالح القديمة على مخالفات البناء

هل يتراجع سعر الذهب في مصر خلال الفترة القادمة؟ .. توقعات الخبراء

سعر الذهب اليوم الأربعاء 30-11-20222

تعليق مثير من خالد الغندور على أنباء انتقال إمام عاشور للأهلي

قناة مفتوحة تذيع مباراة إنجلترا وويلز في كأس العالم قطر 2022.. اعرف التردد

الصحة توجه رسالة عاجلة للأمهات لحماية التلاميذ من الفيروس المخلوي

موضوعات متعلقة

منها زيادة عدد الرامات..  5 طرق سهلة لتسريع عمل اللاب توب

معلومات غير موثقة.. إدارة واتساب تنفي تسريب بيانات 45 مليون مصري

سامسونج توفر 70% من شاشات هواتف iPhone 14

تسريب المعلومات المالية الحساسة للأمريكيين على فيسبوك.. تفاصيل

لحماية المواطنين.. شرطة سان فرانسيسكو تمنح الروبوتات رخصة "القتل"

الاتحاد الأوروبي يخضع مايكروسوفت لتحقيق رسمي.. تفاصيل

انخفاض في أرباح شاومي 59% لهذا السبب

سرق 120 مليون دولار من زائريه .. السلطات الأوروبية تسيطر على الموقع المشبوه

ترشيحاتنا

رد فعل بايدن بعد فوز منتخب أمريكا على إيران .. شاهد

نيزك ضخم في الصومال.. اكتشاف معادن جديدة تحمل دليلاً على تشكيل الكويكبات

هتشتريها من بره.. لعشاق السيدان.. قيمة الوديعة الدولارية لـ فيات تيبو 2021

استقرار البيض.. تراجع سعر الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 30-11-2022

جولة جديدة لـ مرتضى منصور بالمحاكم اليوم

مفيش ارتفاع.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن في البنوك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامات تحذيرية لنوبة قلبية غالبًا ما تمر دون أن يلاحظها أحد

انتبه .. هذه أولى علامات الفشل الكلوي

كارثة صحية.. احذري تناول تلك العصائر تزيد من خطر العمى الدائم

شرب حليب ناقة|فيديو لشاب كوري مع مراسل عربي يشعل أجواء كأس العالم|شاهد

فيديو

أب يتخلص من ابنه في سوهاج.. السبب صادم| شاهد

رعب يسيطر على الجزيرة.. ثوران أكبر بركان في العالم بـ هاواي

مونديال 2022.. تأهل السنغال يتصدر الترند وقطر تودع كأس العالم.. شاهد

خدعة أم حقيقة .. سيدة تشجع ابنها على الغش بطريقة غريبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

المستشار أسـامة الصعيدي

لا يُعذر البرلمان الأوروبي بالجهل بالقانون

هند عصام

كليوباترا والضراير

اﻟﻤﺰﻳﺪ