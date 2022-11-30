إعلام القاهرة تعلن عن دورة الإحصاء لشهر ديسمبر

أعلن مركز بحوث الرأي العام بإعلام القاهرة ، عن بدء الحجز في دورة الاحصاء لشهر ديسمبر وذلك برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة والدكتورة حنان جنيد القائم بأعمال عميد كلية الإعلام وإشراف دكتورة سحر مصطفى مديرة مركز بحوث الر.أي العام .

وقد أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة إتاحة مشاهدة مباريات كأس العالم لطلاب المدن الجامعية بقاعة المشاهدة بالمدينة الجامعية بمنطقة بين السرايات.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أنه سيتم فتح قاعة المشاهدة أمام طلاب الجامعة طوال اليوم لمشاهدة مباريات كأس العالم، مشيرًا إلى أن القاعة تتسع لنحو 2000 طالب ومزودة بشاشات عرض كبيرة.

وكان الدكتور محمد الخشت، وجه بتجهيز قاعة المشاهدة والتي تم تجديدها ضمن أعمال تطوير المدن الجامعية، والاشتراك في القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم، منوهًا أن طلاب الجامعة يمكنهم الدخول لمشاهدة المباريات بعد الإطلاع على البطاقة الجامعية.