استقر سعر صرف اليورو اليوم الأربعاء 30-11-2022، مقابل الجنيه المصري في جميع البنوك العاملة في مصر.

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 30 نوفمبر 2022، وفقا لآخر تحديث.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي 25.40 جنيه للشراء و25.57 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري 25.38 للشراء و25.83 للبيع.

سعر صرف اليورو في بنك المشرق 25.37 جنيه للشراء و25.57 جنيه للبيع.

سعر اليورو في المصرف العربي الدولي 25.36 جنيه للشراء و25.56 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر اليوم الأربعاء 25.32 جنيه للشراء و25.52 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قطر الوطني مقابل الجنيه المصري 25.36 جنيه للشراء و25.57 جنيه للبيع.

سعر صرف اليورو في البنك الأهلي المصري

سعر صرف اليورو في البنك الأهلي المصري سجّل 25.30 جنيه للشراء و25.52 جنيه للبيع.

سعر صرف اليورو في المصرف المتحد سجّل 25.31 جنيه للشراء و25.57 جنيه للبيع.

سعر صرف اليورو في بنك أبو ظبي التجاري 25.32 جنيه للشراء و25.57 جنيه للبيع.

سعر صرف اليورو في بنك الأمارات دبي الوطني 25.32 جنيه للشراء و25.57 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سعر صرف اليورو في بنك الإسكندرية اليوم الأربعاء 25.33 جنيه للشراء و25.57 جنيه للبيع.

سعر صرف اليورو في بنك الكويت الوطني 25.33 جنيه للشراء و25.58 جنيه للبيع

سعر صرف اليورو في بنك التنمية الصناعية 25.34 جنيه للشراء و25.67 جنيه للبيع

سعر صرف اليورو في بنك بلوم 25.32 جنيه للشراء و25.57 جنيه للبيع

سعر صرف اليورو اليوم الأربعاء في كريدي أجريكول 25.32 جنيه للشراء و25.57 جنيه للبيع

سعر صرف اليورو في بنك فيصل الإسلامي 25.36 جنيه للشراء و25.57 جنيه للبيع.