أسعار الذهب ترتفع وتعوض معظم خسائرها

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء عند تسوية التعاملات، لتعوض بذلك معظم خسائرها المسجلة في بداية الجلسة وسط استقرار الدولار.

وصعدت العقود الآجلة للذهب الأكثر نشاطاً وعند التسوية، بنحو 8.40 دولار أو 0.5% إلى 1763.70 دولار للأونصة، بعدما تراجعت بنحو 0.8% خلال جلسة الإثنين.

وتوقعت كريستين لاغارد رئيسة المركزي الأوروبي الاتجاه نحو زيادة الفائدة وفقا لما نشرته CNBC عربية.

وقالت رئيسة المركزي الأوروبي: من الواضح أنه يتعين علينا الاستمرار في زيادة أسعار الفائدة على الرغم من أنني لا أريد الحديث كثيرا عن المستقبل، فأنا أعتقد بأننا سنتجه نحو زيادتها".

وعلى المستوى المحلي، شهد سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء تذبذبا كبيرا خلال الفترة الحالية، إذا ارتفعت بالأمس أسعار الذهب في بنحو 80 جنيها في مستهل التعاملات ثم تراجع في ختام تعاملات اليوم بنحو 70 جنيها.