حلمي النمنم: حركة النشر تتطور وتزدهر في المنطقة العربية

تحدث رئيس الثقافة الأسبق حلمي النمنم عن أهم القضايا الثقافية التي تصدى لها منذ ولايته حتى الآن، وعن أهمية معارض الكتاب وتقييمه لها ووصول الثقافة كل مكان في مصر.

قال حلمي النمنم :"معرض الكتاب أصبح مؤسسة ذات تأثير كبير في العالم العربي، ويجب أن نقول إننا أول معرض للكتاب، وكان أول معرض عام 1947ومعرض القاهرة يعود لسنة 1969، معارض الكتب موجودة منذ زمن حكومة النقراشي، فنحن لنا تاريخ في المعارض وكل مدينة في مصر أصبح يقام بها معرض.

حركة النشر تزدهر و تنشط

تابع حلمي قائلا :" أنا أرى ان حركة النشر تزدهر و تنشط في مصر والمنطقة العربية في السنوات الأخيرة، واذا جد القارئ كتاب لايعجبه لكاتب او دار فليتركه، ووجود أخطاء في الكتب يدل على عدم إتقان من الناشرين، ولاتوجد قرية في مصر لايوجد بها مكتبة لإنه لايوجد قرية لا يوجد بها مدرسة والمدرسة تعني مكتبة".