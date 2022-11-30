عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

حلمي النمنم: حركة النشر تتطور وتزدهر في المنطقة العربية

صدى البلد

تحدث رئيس الثقافة الأسبق حلمي النمنم عن أهم القضايا الثقافية التي تصدى لها منذ ولايته حتى الآن، وعن أهمية معارض الكتاب وتقييمه لها ووصول الثقافة كل مكان في مصر.

قال حلمي النمنم :"معرض الكتاب أصبح مؤسسة ذات تأثير كبير في العالم العربي، ويجب أن نقول إننا أول معرض للكتاب، وكان أول معرض عام 1947ومعرض القاهرة يعود لسنة 1969، معارض الكتب موجودة منذ زمن حكومة النقراشي، فنحن لنا تاريخ في المعارض وكل مدينة في مصر أصبح يقام بها معرض.

txt

وزير البيئة السابق: إسكندرية ستتعرض للغرق حال ارتفاع حرارة المناخ 4 درجات

txt

خالد فهمي في ندوة تثقيفية: التغير المناخي يؤدي إلى انصهار القطب الشمالي

 

حركة النشر تزدهر و تنشط 

تابع حلمي قائلا :" أنا أرى ان حركة النشر تزدهر و تنشط في مصر والمنطقة العربية في السنوات الأخيرة، واذا جد القارئ كتاب لايعجبه لكاتب او دار فليتركه، ووجود أخطاء في الكتب يدل على عدم إتقان من الناشرين، ولاتوجد قرية في مصر لايوجد بها مكتبة لإنه لايوجد قرية لا يوجد بها مدرسة والمدرسة تعني مكتبة".

حلمي النمنم معرض الكتاب وزير الثقافة الأسبق معارض الكتاب العالم العربى حكومة النقراشي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هتموت في الحال.. الأرصاد توجه رسالة تحذير للمواطنين قبل دخول الشتاء

7 محافظات تشهد أمطارا غزيرة.. الأرصاد تحذر هؤلاء المواطنين

هل وقّع للأهلي رسميًا؟.. حقيقة انتقال نجم الزمالك للمارد الأحمر.. تفاصيل

وفاة محامي نيرة أشرف في حادث سير.. الحقيقة كاملة

عاود الصعود.. ارتفاع سعر الذهب في ختام تعاملات الثلاثاء 29-11-2022

بعد القانون الجديد.. بشرى سارة لأصحاب طلبات التصالح القديمة على مخالفات البناء

هل يتراجع سعر الذهب في مصر خلال الفترة القادمة؟ .. توقعات الخبراء

رفض تحريك دعوة الزنا بعد موتها .. خانته زوجته مع بائع الموبيليا ..تفاصيل

ترشيحاتنا

كيروش يُطلق قذائف نارية عقب وداع منتخب إيران لكأس العالم

غضب عارم من الخطيب تجاه لاعبي الأهلي .. تفاصيل

بين المطرقة والسندان.. الأمير وليام في موقف صعب بسبب فوز إنجلترا على ويلز

استقرار الدينار الكويتي.. أسعار صرف العملات العربية اليوم الأربعاء 30-11-2022

كنوز قيام الليل وثماره .. 3 كلمات تحصد بها 5 جوائز عظيمة الآن

إجراء صادم.. تحرك جديد من الزمالك ضد كهربا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حوالي 158 ألف جنيه.. سعر إطلالة فخر العرب محمد صلاح

نشرة المرأة| سيدة تشجع ابنها على الغش بطريقة غريبة.. وزوجة محمد زيدان تستعرض جمالها في أحدث ظهور لها

3 حلول سحرية تخلصك من التهاب وآلام الركبة فى دقائق

بمشاركة فلسطينية..مينا سوتشوي تحسم لقب ملكة جمال الأرض لعام 2022|صور

فيديو

أب يتخلص من ابنه في سوهاج.. السبب صادم| شاهد

رعب يسيطر على الجزيرة.. ثوران أكبر بركان في العالم بـ هاواي

مونديال 2022.. تأهل السنغال يتصدر الترند وقطر تودع كأس العالم.. شاهد

خدعة أم حقيقة .. سيدة تشجع ابنها على الغش بطريقة غريبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

المستشار أسـامة الصعيدي

لا يُعذر البرلمان الأوروبي بالجهل بالقانون

هند عصام

كليوباترا والضراير

اﻟﻤﺰﻳﺪ