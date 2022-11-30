عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كارثة صحية.. احذري تناول تلك العصائر تزيد من خطر العمى الدائم

صدى البلد

تشير الأبحاث إلى أن تناول كميات كبيرة من عصير الفاكهة يجعلك "أكثر عُرضة" للإصابة بمشاكل في البصر فقد لا يرحم العمر عينيك ولكن التقدم في السن ليس السبب الوحيد للعمى فقد  تحذّر الأبحاث من أن الاستمتاع بعصير فاكهة معين يمكن أن يؤدي إلى التنكس البقعي المرتبط بالعمر ويزيد من خطر الإصابة بالعمى.

عصير الفاكهة

وفقًا لموقع .express.co.uk في الوقت الحالي ، لا يزال السبب الدقيق للضمور البقعي المرتبط بالعمر غير معروف ، ويعمل العلماء في جميع أنحاء العالم على فهم الحالة بشكل أفضل ويمكن أن يزيد عصير الفاكهة من خطر الإصابة بالضمور البقعي المتقدم المرتبط بالعمر.

عندما يتعلق الأمر بتناول عصائر الفاكهة  الحمضية مثل البرتقال أو الجريب فروت فتكمن فائدتها في أنها مليئة بفيتامين سي الذي يساعد في الحفاظ على الكولاجين الموجود في قرنية العين.

ولا ينصح بتناول كميات كبيرة من نوع واحد من عصير الفاكهة  المصنعة فقد تضع الكثير من السكر في جسمك وقد يضر بجوانب أخرى من صحتك ويجب عدم إهمال تناول الكثير من الفاكهة الطازجة أيضًا ، لأن الاعتماد فقط على العصير قد يفقدك الألياف الصحية التي تُفقد في الغالب أثناء عملية العصر".

عصير الفاكهة مشاكل في البصر خطر الإصابة بالعمى التنكس البقعي عصائر الفاكهة الحمضية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

7 محافظات تشهد أمطارا غزيرة.. الأرصاد تحذر هؤلاء المواطنين

هل وقّع للأهلي رسميًا؟.. حقيقة انتقال نجم الزمالك للمارد الأحمر.. تفاصيل

وفاة محامي نيرة أشرف في حادث سير.. الحقيقة كاملة

عاود الصعود.. ارتفاع سعر الذهب في ختام تعاملات الثلاثاء 29-11-2022

بعد القانون الجديد.. بشرى سارة لأصحاب طلبات التصالح القديمة على مخالفات البناء

هل يتراجع سعر الذهب في مصر خلال الفترة القادمة؟ .. توقعات الخبراء

رفض تحريك دعوة الزنا بعد موتها .. خانته زوجته مع بائع الموبيليا ..تفاصيل

حاطط كاميرات في الغرفة.. هناء لـ محكمة الأسرة: ملوش علاقة بالرجولة

موضوعات متعلقة

نشرة المرأة| سيدة تشجع ابنها على الغش بطريقة غريبة.. وزوجة محمد زيدان تستعرض جمالها في أحدث ظهور لها

3 حلول سحرية تخلصك من التهاب وآلام الركبة فى دقائق

احترس من تناولها.. مشروبات تبدو صحية لكنها تحمل كمية سكريات كبيرة

يعشقها الأطفال.. هل تناول رقائق الذرة الكورن فليكس صحي؟

أسرع طريقة لخسارة الوزن.. مشروب شهير مفعوله أقوي من أدوية الرجيم

ريم مصطفى تغازل جمهورها في أحدث ظهور لها

نشرة المرأة.. من هي سارة خليفة وأبرز إطلالاتها.. أطعمة رخيصة الثمن يتجاهلها الكثيرون تقلل مخاطر السرطان

بالأبيض.. كارولين عزمي تثير الجدل على إنستجرام

ترشيحاتنا

سعر صرف اليورو اليوم الأربعاء 30-11-2022

أستاذ اقتصاد: ارتفاع معدل التضخم في أمريكا لـ 9% بمثابة زلزال |فيديو

مفاجأة مدوية.. منتخب المكسيك يطلب تناول «الكبسة والجريش» لاكتساب قوة السعودية

أحمد الكاس: متعاطف مع رونالدو.. وصعب توقع بطل كأس العالم 2022 |فيديو

طاقم تحكيم نسائي يدخل تاريخ المونديال في مباراة ألمانيا وكوستاريكا غدًا

تعليق مثير من خالد الغندور على أنباء انتقال إمام عاشور للأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كارثة صحية.. احذري تناول تلك العصائر تزيد من خطر العمى الدائم

شرب حليب ناقة|فيديو لشاب كوري مع مراسل عربي يشعل أجواء كأس العالم|شاهد

مش بس تساقط الشعر.. أعراض غير متوقعة لمرض الذئبة| 21 علامة

حوالي 158 ألف جنيه.. سعر إطلالة فخر العرب محمد صلاح

فيديو

أب يتخلص من ابنه في سوهاج.. السبب صادم| شاهد

رعب يسيطر على الجزيرة.. ثوران أكبر بركان في العالم بـ هاواي

مونديال 2022.. تأهل السنغال يتصدر الترند وقطر تودع كأس العالم.. شاهد

خدعة أم حقيقة .. سيدة تشجع ابنها على الغش بطريقة غريبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

المستشار أسـامة الصعيدي

لا يُعذر البرلمان الأوروبي بالجهل بالقانون

هند عصام

كليوباترا والضراير

اﻟﻤﺰﻳﺪ