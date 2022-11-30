كارثة صحية.. احذري تناول تلك العصائر تزيد من خطر العمى الدائم

تشير الأبحاث إلى أن تناول كميات كبيرة من عصير الفاكهة يجعلك "أكثر عُرضة" للإصابة بمشاكل في البصر فقد لا يرحم العمر عينيك ولكن التقدم في السن ليس السبب الوحيد للعمى فقد تحذّر الأبحاث من أن الاستمتاع بعصير فاكهة معين يمكن أن يؤدي إلى التنكس البقعي المرتبط بالعمر ويزيد من خطر الإصابة بالعمى.

عصير الفاكهة

وفقًا لموقع .express.co.uk في الوقت الحالي ، لا يزال السبب الدقيق للضمور البقعي المرتبط بالعمر غير معروف ، ويعمل العلماء في جميع أنحاء العالم على فهم الحالة بشكل أفضل ويمكن أن يزيد عصير الفاكهة من خطر الإصابة بالضمور البقعي المتقدم المرتبط بالعمر.

عندما يتعلق الأمر بتناول عصائر الفاكهة الحمضية مثل البرتقال أو الجريب فروت فتكمن فائدتها في أنها مليئة بفيتامين سي الذي يساعد في الحفاظ على الكولاجين الموجود في قرنية العين.

ولا ينصح بتناول كميات كبيرة من نوع واحد من عصير الفاكهة المصنعة فقد تضع الكثير من السكر في جسمك وقد يضر بجوانب أخرى من صحتك ويجب عدم إهمال تناول الكثير من الفاكهة الطازجة أيضًا ، لأن الاعتماد فقط على العصير قد يفقدك الألياف الصحية التي تُفقد في الغالب أثناء عملية العصر".