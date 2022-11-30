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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عرض مسلسل مهب الريح لهند صبرى فى يناير المقبل

هند صبرى
هند صبرى

حددت الشركة المنتجة لمسلسل مهب الريح موعد عرض العمل على إحدى المنصات الإلكترونية وذلك فى شهر يناير المقبل. 

ومسلسل مهب الريح تم الانتهاء من تصويره فى اكتوبر الماضى ويقوم ببطولته هند صبرى وجومانا مراد وماجد المصرى واياد نصار وإخراج أحمد خالد موسى. 

ويعد مسلسل مهب الريح مأخوذ عن المسلسل الأمريكي The Good Wife.

يُذكر أن النجمة هند صبري، روجت لفيلم "فضل ونعمة"، ونشرت أغنية "ديس" عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتبت “صبري” عبر الأغنية معلقة: “أغنية ديس #فضل_ونعمة الفيلم دلوقتي في كل سينمات مصر والوطن العربي”.

وتمكن فيلم “فضل ونعمة” من تصدر شباك التذاكر في أول أيام عرضه في السينمات المصرية، حيث حقق العمل 368,005 ألف جنيه ليحتل المركز الأول.

مسلسل مهب الريح فيلم “فضل ونعمة” أحمد خالد موسى هند صبري الفنانة هند صبري Arts Entertainment

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