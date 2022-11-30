ليلة في حب لبنان.. الاحتفال باليوبيل الماسي لقنصلية لبنان في الإسكندرية.. صور

أقام المستشار منير نبيل عانوتي "قنصل عام لبنان في الإسكندرية" حفلا كبيرا بدار أوبرا الإسكندرية - مسرح سيد درويش، بمناسبة الاحتفال باليوبيل الماسي للقنصلية اللبنانية بحضور محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، وأحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، والدكتور وائل عبد السلام نائب رئيس جامعة الإسكندرية، احمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية، المطران جورج شيحان مطران الموارنة لمصر والسودان، ممثلي عن الازهر الشريف والطوائف الدينية ، لواء بحري اركان حرب وليد عطية قائد قاعدة الاسكندرية البحرية، ، لواء عصام الدين بدوي امين عام اتحاد الموانئ البحرية، وعدد من القناصل المعتمدين بالثغر، والفنانة إلهام شاهين، والفنان جمال سليمان، الفنان بسام رجب، المايسترو سليم سحاب، وعدد من أبناء الجالية بالإسكندرية والشخصيات العامة.

وخلال الاحتفالية تم عرض فيلم عن العلاقات المصرية اللبنانية والعلاقات التاريخية بين لبنان ومدينة الإسكندرية، كما تم عرض مقطوعات غنائية لفرقة إيسفا (فرقة خريجي مدارس الرهبان والراهبات بالإسكندرية)، كما تم تكريم الفنانة كارول سماحة التي أحيت الحفل متبرعة بأجرها.

وأكد المستشار نبيل منير عانوتي، في كلمته أن العلاقة بين لبنان ومدينة الإسكندرية امتدت لسنوات طويلة، حيث تجمعهما علاقة صداقة مميزة، مضيفا "نتمنى ان يعيش اللبنانيون على طريقتهم الفريدة المشهودة بالفرح والحب والتفاهم والصمود في كل الظروف". وتابع القنصل اللبناني "إلى كل أحباب لبنان المتراصين الليلة للدفاع عن فكرة لبنان وعن حلم لبنان وعن قرار اللبنانيين الأزلي بأن يعيشوا الحياة بطريقتهم اللبنانية الفريدة المشهودة بالفرح والحب والتفاهم والصمود في كل الظروف.. أحب لبنان مهما حصل فهذا قدر ولا ذنب للشعب اللبناني بكل ما مر به خلال تاريخه الضارب في جذوره منذ مئات السنين."

كارل 4

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