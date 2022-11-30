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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 20 مخالفة فى حملة تموينية بمطروح

تموين مطروح يتابع
تموين مطروح يتابع الاسعار

 

شنت مديرية التموين بمطروح بالاشتراك ومباحث التموين حملة  تموينية مفاجئة  على المحلات و الأنشطة التجارية بمدينة براني لمراجعة الحالة التموينية وما يتم عرضه و بيعه لجمهور المستهلكين.

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وأوضح حسن كمال الشيباني مدير عام التموين بمطروح  أن الحملة أسفرت عن  ضبط 20  مخالفة تموينية متنوعة منها   ضبط كميات كبيرة من البنزين وتم جمعها تمهيدا لبيعها بالسوق السوداء  بالاضافة إلى مخالفات فى المخابز بعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وإنتاج خبز ناقص و غير مطابق للمواصفات.


وأشار أنه تم ضبط مخالفات فى  الأسواق و المحال التجارية  بتجميع سلع مدعمة بغرض الإتجار بالسوق السوداء وعدم الإعلان عن أسعار السلع والبضائع المعروضة للبيع  وبيع بأزيد عن السعر المقرر .


وتم قيد المحاضر بقسم الشرطة المختص  للعرض على السيد الأستاذ وكيل النائب العام للنظر والتصرف.

وأوضح أن ذلك يأتى تنفيذا لتوجيهات  الدكتور  على المصيلحي وزير التموين و التجارة الداخلية و اللواء خالد شعيب  محافظ مطروح بالمتابعة المستمرة والمرور الدوري على الأسواق و متابعة عمل جميع الأنشطة التموينية و متابعة ما يتم عرضه للمواطنين من سلع و ضبط المخالفات و إتخاذ اللازم حيالها قانونا.

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