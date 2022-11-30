حملة مكبرة لإزالة البناء المخالف بأحياء المنتزه والعامرية أول بالإسكندرية

كلّف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، لرؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمواصلة إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية والتصدي بكل حزم لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها فى المهد وعدم التهاون مع أى مخالفة تنفيذًا لتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بتكثيف المتابعة الميدانية المستمرة وردع أي مخالف.

وشنّ حى المنتزه أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملة مكبرة لازالة التعديات على الاراضى الزراعية حيث تمكنت الحملة من ازالة 3 حالات تعد بعزبة 500 ، محسن الصغرى، والبكاتوشى عبارة عن أسوار من الطوب فى المهد بإجمالى مساحات ٦٠٠م٢ تمت إزالتها بالكامل، كما واصلت الجهات المعنية بالحى إيقاف أعمال البناء المخالف حيث تم التحفظ على كمية من الاخشاب بالعقار الكائن شارع البكباشي العيسوى، وكذا التحفظ علي باب حديد وإيقاف أعمال تحويل غرفة لمحل بشارع المستجد، فضلا عن فك شدة خشبية بالدور التاسع عشر بالعقار الكائن شارع إبراهيم السيد والتحفظ على كمية الاخشاب.

ونفذ حي العامرية أول برئاسة اللواء أشرف بدران حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف وأسفرت الحملة عن فك شدة خشبية بالعقار الكائن عزبة الهجانة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على استمرار الحملات والمتابعة الميدانية على مدار الساعة لمنع أي أعمال بناء على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أي مخالف.