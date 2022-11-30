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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر صرف الريال السعودي اليوم الأربعاء 30-11-2022

الريال السعودي- أرشيفية
الريال السعودي- أرشيفية

يقدم "صدى البلد" لقرائه خدمة التعرف على سعر صرف الريال السعودي خلال  التعاملات اليوم الأربعاء الموافق 30 نوفمبر 2022 وفقا لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك العاملة في السوق المصرية.

 

وسجّل الريال السعودي ، أعلى سعر للشراء اليوم 6.54 جنيه في (مصرف أبو ظبي الإسلامي - بنك الاستثمار العربي).

سعر صرف الريال السعودي اليوم الأربعاء 30-11-2022

الريال السعودي بـ6.53 جنيه.. تعرف على أسعار العملات العربية مستهل اليوم الثلاثاء


سعر صرف الريال السعودي

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري: 6.53 جنيه للشراء، مقابل 6.55 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 6.54 جنيه للشراء، مقابل 6.55 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري: 6.51 جنيه للشراء، مقابل 6.53 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المتحد: 6.53 جنيه للشراء، مقابل 6.55 جنيه للبيع.


الريال السعودي مقابل الجنيه

سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي: 6.51 جنيه للشراء، مقابل 6.55 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر: 6.51 جنيه للشراء، مقابل 6.53 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك بلوم: 6.52 جنيه للشراء، مقابل 6.55 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المشرق: 6.53 جنيه للشراء، مقابل 6.56 جنيه للبيع.


سعر صرف الريال السعودي

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي : 6.51 جنيه للشراء، مقابل 6.55 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي: 6.52  جنيه للشراء، مقابل 6.55 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك HSBC: 6.52 جنيه للشراء، مقابل 6.55 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية: 6.50 جنيه للشراء، مقابل 6.55 جنيه للبيع.


أسعار صرف الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس: 6.49 جنيه للشراء، مقابل 6.55 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإمارات دبي الوطني: 6.49  جنيه للشراء، مقابل 6.55 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي اجريكول: 6.48 جنيه للشراء، مقابل 6.56 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني: 6.47 جنيه للشراء، مقابل 6.55 جنيه للبيع.


سعر صرف الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية: 6.46  جنيه للشراء، مقابل 6.55 جنيه للبيع.


سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني: 6.36 جنيه للشراء، مقابل 6.55 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري: 6.37 جنيه للشراء، مقابل 6.55 جنيه للبيع.

 

 

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