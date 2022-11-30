يطارد إيتو وميلا .. فينيست أبو بكر رجل الريمونتادا في الكاميرون

نجح فينيست ابو بكر في المشاركة بحسم التعادل الإيجابي 3-3 المباراة الممتعة التي جمعت الكاميرون وصربيا في المواجهة التي أقيمت علي ستاد الجنوب ضمن مباريات المجموعة السابعة من الدور المجموعات بكأس العالم قطر 2022.

سجّل فينيست أبو بكر هدفا عالميا فى شباك صربيا وصنع هدف التعادل لمنتخب بلاده بعد نزوله بديلا في الشوط الثاني .

فينيست ابو بكر ترك إرثًا عظيم مع منتخب الكاميرون في سنوات المواهب الكاميرونية الجافة التي تعاني منها الأسود الكاميرونية .

رجل الريمونتادا

يعتبر فينيست ابو بكر رجل الريمونتادا أمام منتخب مصر في نهائي كأس أمم أفريقيا عام 2017 في البطولة التي اقيمت منافساتها في الجابون وتوجت الأسود الكاميرونية باللقب القاري .

فينيست ابو بكر رجل الريمونتادا التاريخية للكاميرون فى مباراة صربيا بهدف ايقوني عالمي وصنع هدف التعادل لمنتخب بلاده.

قاد فينيست ابو بكر منتخب الكاميرون فى اخر نسخة بالكان للمركز الثالث بثمانية أهداف في نسخة واحدة من امم افريقيا التي استضافتها الكاميرون.

فينيست ابو بكر سجل في كافة البطولات القارية وأصبح يمتلك 11 هدفا قاريا مع الكاميرون في بطولة افريقيا وكأس القارات وكأس العالم.

وأصبح فينيست ابو بكر ثالث هدافي منتخب الكاميرون علي مر التاريخ بعد الثنائي صامويل ايتو وروجيه ميلا.

صدى البلد يرصد موقف المنتخبات من التأهل لدور ثمن النهائي في المجموعة الثالثة والرابعة في كأس العالم

المجموعة الثالثة :

الجولة الأخيرة ستجمع بين الأرجنتين وبولندا

والسعودية ضد المكسيك

منتخب بولندا يكفيه التعادل أو الفوز للتأهل

في المركز الأول وذلك في حالة الفوز، أو في حالة التعادل بشرط تعثر السعودية وفي المركز الثاني في حالة التعادل وفوز السعودية .منتخب الأرجنتين يكفيه الفوز للتأهل أو التعادل في المركز الأول في حالة الفوز وتعثر السعودية، أو بفارق أهداف أعلى من السعودية في حالة فوزه على المكسيك.

وفي المركز الثاني في حالة فوزه وفارق الأهداف أقل من السعودية، أو التعادل مع تعثر السعودية أمام المكسيك.

منتخب السعودية لا بديل عن الفوز للتأهل

في المركز الأول وذلك في حالة الفوز وتعادل بولندا، وفي حالة فوز الأرجنتين يكون فارق الأهداف أعلى

وفي المركز الثاني في حالة تحقيق نتيجة إيجابية وتعثر الأرجنتين أمام بولندا ، أو الفوز بفارق أهداف اقل من الأرجنتين في حال تحقيقها الفوز

منتخب المكسيك يحتاج للفوز وفي حال تأهلها سيكون في المركز الثاني بشرط أن تفوز بفارق هدفين أو أكثر على السعودية بشرط تعثر الأرجنتين أو بولندا

المجموعة الرابعة :

الجولة الأخيرة ستجمع بين فرنسا وتونس والدنمارك ضد أستراليا

منتخب فرنسا ضمن التأهل في المركز الأول وذلك في حالة الفوز أو التعادل، أو حتى الخسارة بشرط عدم فوز أستراليا بفارق 4 أهداف على الدنمارك.

وفي المركز الثاني في حالة الخسارة وفوز أستراليا بفارق 4 أهداف.

منتخب أستراليا يكفيه التعادل أو الفوز للتأهل في المركز الأول وذلك في حالة الفوز بفارق 4 أهداف بشرط خسارة فرنسا وفي المركز الثاني في حالة الفوز بأقل من 4 أهداف أو تعادله أو حتى الخسارة بشرط فوز تونس بأقل من هدفين على فرنسا

منتخب الدنمارك لا بديل عن الفوز للتأهل

والانتصار فقط يضمن التأهل للدنمارك في المركز الثاني.

منتخب تونس يحتاج للفوز بفارق هدفين على فرنسا بشرط تعثر استراليا، وفي حالة فوز الدنمارك لا يكون بعدد أهداف أعلي من فوز تونس على فرنسا.