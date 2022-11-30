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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ستولتنبرج: إن لم تنتصر أوكرانيا كدولة مستقلة لن تنضم للناتو

صدى البلد

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج، في بوخارست اليوم الأربعاء، أن أوكرانيا أحرزت تقدمًا كبيرًا في مواجهة روسيا، بيد أنه لا يجب التقليل من شأن روسيا، التي تواصل إطلاق صواريخها وطائراتها بدون طيار على المدن الأوكرانية والمدنيين والبنية التحتية الحيوية في البلاد. 

وأضاف ستولتنبرج -خلال انعقاد اجتماعات استمرت يومين لوزراء خارجية الدول الأعضاء بالناتو في العاصمة الرومانية بوخارست، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرومانية /ايه جي ار برس/-: "إن لم تنتصر أوكرانيا كدولة مستقلة ذات سيادة، فإن الحديث عن انضمامها للناتو لن يكون ممكنا". 

وتابع الأمين العام للحلف أن وزراء خارجية الناتو نقلوا بوضوح ضرورة مواصلة الدعم العسكري لأوكرانيا، لا سيما من خلال المزيد من قوات الدفاع الجوي، مضيفًا أنه يرحب "بالالتزامات الجديدة التي قدمها الحلفاء".

وأشار إلى أن الحلفاء أعلنوا عن مساهمات كبيرة ممثلة في حزمة مساعدات شاملة للحلف، الأمر الذي من شأنه توفير مساعدات لأوكرانيا ليست متعلقة بالأسلحة الفتاكة؛ من أمثال تقديم الوقود ومولدات الكهرباء.

وأكد الأمين العام أن ثمة العديد من الخيارات تنحصر بين "لا شىء أو العضوية الكاملة"، مما يعني أنه يجب على الحلف تطوير الشراكة مع أوكرانيا في أقرب وقت ممكن، على الصعيدين السياسي والعملي.

وأوضح ستولتنبرج أيضا أن انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو قد اكتمل تقريبًا، معقبا بأن انضمامهما سيجعلهما "أكثر أمانًا"، على حد تعبيره.

وفيما يتعلق بملف الصين، قال ستولتنبرج إن الحلفاء ناقشوا اليوم "التحديات طويلة المدى التي تشكلها الصين على مصالحنا وقيمنا وأمننا"، على حد قوله. كما أكد أن الناتو لا يرى بكين كخصم، وسوف يناقش معها -عندما يكون ذلك في مصلحة الحلف- الوضع في أوكرانيا.

كما أوضح أن وزراء خارجية الناتو سلطوا الضوء على أهمية تلبية متطلبات الحلف فيما يتعلق بالمرونة والحفاظ على التقدم التكنولوجي، فضلا عن تعزيز التعاون مع الشركاء في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، إلى جانب الاتحاد الأوروبي.

وقال أيضا إن الوزراء تناولوا قضية الإرهاب، واصفا إياه بـ "التهديد الأكثر تباينا لأمننا"، واتفقوا على وجوب مواصلة الجهود لمواجهة هذا التهديد.

وفي كييف، رحب أندريه يرماك رئيس مكتب الرئاسة بأوكرانيا، اليوم بمقترح المفوضية الأوروبية لإنشاء محكمة متخصصة بدعم أممي للتحقيق في جرائم الحرب الروسية المحتملة في أوكرانيا.

وقال يرماك عبر وسائل التواصل الاجتماعي "هذا بالضبط ما كنا نقترحه منذ فترة طويلة. ستدفع روسيا ثمن الجرائم والدمار. لن يتجنبوا ذلك"، وذلك حسبما نقلت شبكة "فرانس 24" الناطقة بالإنجليزية.

كانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أعلنت المقترح في وقت سابق من اليوم، مضيفة أن المفوضية ستحرص برفقة شركائها على أن "تدفع روسيا ثمن الدمار الذي تسببت فيه" بالأموال المجمدة الخاصة بالفئة الحاكمة وأصول البنك المركزي.
 

ناتو روسيا المدن الاوكرانية الاتحاد الأوروبي

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