دوري الجمهورية.. المصري يتعادل مع الأهلي بهدف لكل منهما

تعادل فريق المصري تحت 19 عام ” الفئة العمرية 2003 ” تحت قيادة مديره الفني الكابتن حسن العشري، مع نظيره فريق الأهلي بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما عصر اليوم الأربعاء ، على ملعب الجيش بالسويس، ضمن مباريات دوري الجمهورية لتلك المرحلة العمرية ، والتي حضرها الدكتور ميمي عبد الرازق المدير الفني لقطاع الناشئين بالنادي المصري.

انتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف بعد سيطرة متبادلة من كلا الفريقين على مجريات المباراة ،وفي الشوط الثاني ينجح فريق الأهلي في التقدم بهدف في الدقيقة الرابعة عشر ، ليضغط المصري بشدة خاصة بعد تغيرات حسن العشري والذي نجح في تكثيف الضغط على دفاعات الأهلي ومن إحدى هذه الأخطاء ينجح أحمد فؤاد في الحصول على ركلة جزاء يترجمها بنجاح محمود برهام محرزا هدف التعادل للمصري في الدقيقة السادسة والثلاثين ويتحمل رباعي دفاع المصري المتألق ومن وراءه الحارس أحمد عبد الرسول ضغط الأهلي في الدقائق الأخيرة ، ليطلق الحكم بعدها صافرته معلنًا نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

مثل المصري في المباراة : أحمد عبد الرسول لحراسة المرمى ، محمد فوزي جاد ، ابراهيم ناجي ، خالد السيد ، عدنان عثمان لخط الظهر ، عبد الله أيمن ، محمد أيمن بدر ، محمود برهام ( محمد ايهاب ) لخط الوسط ، أبو الفتح أشرف ( معتز السيد ) ، محمد صالح ( أحمد فؤاد ) ، محمد علاء الظريف لخط الهجوم.

الجدير بالذكر أن الجهاز الفني لفريق المصري يتكون من : ك. حسن العشري مديرًا فنيًا ، ك. السيد متولي مدربًا ، طارق الشناوي مدربًا لحراس المرمى ، ك. عبد الرحمن قلاوينة أخصائيًا للعلاج الطبيعي ، ك. زكريا قمصان منسقًا إداريًا.

فيما يتكون جهاز الإشراف من : د.ميمى عبد الرازق مديرًا لقطاع الناشئين ، ك. محمد معوض نائب مدير القطاع ، ك. أسامة سلامة المدير الادارى للقطاع، ك. السيد الجراحي المنسق العام للقطاع.