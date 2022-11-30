هروب سينمائي .. القصة الكاملة لمصرع شابة جمعت بين زوجين في أكتوبر

كانت تتنقل بين زوج والثاني كأنها في رحلة، تزوجت من الأول "مسجل خطر" بوثيقة رسمية حتى سقطت في بئر الحرام وأوهمها العشيق أنه زوج لها بعدما كتب عقدا عرفيا يتيح لها الاقامة معه في شقة واحدة ومعاشرتها معاشرة الأزواج.

جمع بين زوجين

اعتادت الزوجة الشابة ترك منزل الزوجية بحجة العمل خادمة في المنازل إلا أنها كانت تذهب الى "عش زوجها" الآخر لقضاء وقت محرم معه باعتباره زوجها أيضا وتمكث معه عدة أيام ورغم علاقتهما التي استمرت قرابة 5 أشهر كان الهروب السبيل الوحيد لخروج الشابة من شقة زوجها الثاني إلى منزل زوجها الأول حتى عادت وكان عقاب عشيقها "زوجها العرفي" في انتظارها فقام بالتعدي عليها بالضرب واحتجازها في الشقة.

هروب سينمائي

انتظرت الزوجة خروج عشيقها أملا في الهروب منه إلا انه فاجأها بإغلاق الباب من الخارج فخطر إلى بالها فكرة سينمائية بالنزول من شرفة الشقة باستخدام "ملاءات" مربوطة ببعضها حيث ربطت طرفها في السور الحديدي للشرفة وألقت الآخر بالشارع وبدأت في الهبوط من الطابق الثالث إلا أن ثقل جسدها أدى لفك العقدة من سور الشرفة ليسقط جسدها بقوة من أعلى على الأرض وتتفجر الدماء من جسدها لتفارق الحياة.

معاينة

مباحث أكتوبر برئاسة المقدم إسلام المهداوي رئيس مباحث ثان أكتوبر انتقلت إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ بسقوط سيدة من أعلى لتكشف التحريات التي أجريت بقيادة العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث قطاع أكتوبر أن العشيق "كلمة السر" وأنه وراء محاولة هروب الزوجة من الشرفة بعد احتجازها.

ألقت قوة أمنية القبض علي العشيق بتهمة الاحتجاز والضرب وحيازة المخدرات بعدما فتشت قوة أمنية الشقة محل الواقعة وتم العثور على مخدر الحشيش داخل الشقة واعترف المتهم بتعاطيه المخدرات.

تحقيقات

وتجري النيابة العامة بأكتوبر، تحقيقات موسعة في وفاة سيدة من شرفة منزلها هربًا من تعذيب عشيقها، بمنطقة أكتوبر.

وتبين أن السيدة كانت متزوجة منذ سنوات، وتعرفت على عاطل ونشأت بينهما قصة حب انتهت بزواجهما عرفياً منه منذ 6 أشهر، وكانت تتردد على الشقة التي شهدت الواقعة بمنطقة أكتوبر من حين إلى آخر، وخلال الفترة الأخيرة نشبت بينهما خلافات كثيرة دفعتها إلى ترك زوجها الثاني ومغادرة المنزل، لتعود لحياتها السابقة وزوجها الشرعي.

كما تبين أنها لم تمكث مع الأول كثيرًا حتى عادت إلى منزل زوجها الثاني وفور عودتها اعتدى عليها بالضرب والسب وحبسها داخل المنزل وأغلق الباب من الخارج عقب مغادرته، وقررت السيدة الهرب عن طريق الشرفة حتى تتخلص من عذاب زوجها لها، فقامت بربط ملاءة سرير بالحديد المثبت في شرفة الشقة التي تقيم فيها بالطابق الثالث، وحاولت النزول من خلالها والهرب لكنها سقطت لتلقي مصرعها في الحال.

وكشف التحقيقات عن أن الزوج يتعاطى المخدرات ومسجل خطر في قضايا متعددة وقال إنه تزوجها منذ 6 أشهر وسبق أن سرقت مبلغاً مالياً من الشقة محل سكنهما ولاذت بالفرار وعادت قبل 3 أيام، فقام بحبسها داخل الشقة خوفاً من هروبها المتكرر.