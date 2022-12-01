ضربها بـ مُلة سرير.. اعترافات المتهم بإنهاء حياة عشيقته أثناء ممارسة علاقة آثمة|فيديوجراف

أحالت نيابة أكتوبر الي محكمة الجنايات المتهم بقتل عشيقته بالمجاورة الرابعة باكتوبر والذي انهى حياتها أثناء ممارسة علاقة آثمة بينهما في مخزن للاخشاب والموبيليا يمتلكه المتهم .

اعترافات المتهم بانهاء عشيقته باكتوبر

وجهت النيابة عدة اسئلة الي تاجر الموبيليا المتهم بانهاء حياة عشيقته باحد المخازن الذي يمتلكها بمدينة 6 اكتوبر حيث سألته عن اقواله فيما هو منسوب اليه من اتهامه بقتل عشيقته بعد ممارسة علاقة غير شرعية بينهما حيث قام بضربها بملة السرير عدة ضربات حتى فقدت الوعي وانتقلت الي بارئها .

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول اعترافات المتهم من خلال الفيديوجراف التالي.