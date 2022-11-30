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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بينهم منتحلو صفة رجال شرطة | سقوط 15 شخصا بعملات أجنبية بالجيزة

قوات الشرطة
قوات الشرطة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من (شقيقين ، وصديقهما "مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم") أنه حال قيام الشقيقين بطلب توسط من صديقهما لتغيير عملات أجنبية خارج نطاق المصارف الشرعية ، إتفقوا على التقابل مع أحد الأشخاص بدائرة القسم حيث أوهمهم ذات الشخص وآخر كان بصحبته على تجهيز العملة الأجنبية ، وحال الإنتظار فوجئوا بسيارة ميكروباص يستقلها 5 أشخاص إنتحلوا صفة رجال شرطة وإصطحبوا المُبلغين وإستولوا على (سيارة خاصة بأحدهم بها "مبلغ مالى- عدد 4 هواتف محمولة- لاب توب - بعض الأوراق") ، وعقب ذلك تخلوا عن المبلغين وفروا هاربين.

تم تشكيل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهم (15 ومن بينهم أحد المُبلغين "الصديق المشار إليه") .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم إستهداف المتهمين وأمكن ضبطهم عدا أحدهم "محدد" وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .

 كما تبين قيام (صاحب سيارة مشروبات – مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة القناطر) بالإستيلاء على السيارة وما بداخلها .. وعقب تقنين الإجراءات أمكن إستهدافه وضبطه ، وبمواجهته أقر بأنه وجد السيارة متروكة فقام بالإستيلاء عليها وما بها وتم بإرشاده ضبط السيارة والمسروقات.  

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية عملات اجنبية امن الجيزة مديرية امن الجيزة العملة الأجنبية ميكروباص

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