بينهم منتحلو صفة رجال شرطة | سقوط 15 شخصا بعملات أجنبية بالجيزة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من (شقيقين ، وصديقهما "مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم") أنه حال قيام الشقيقين بطلب توسط من صديقهما لتغيير عملات أجنبية خارج نطاق المصارف الشرعية ، إتفقوا على التقابل مع أحد الأشخاص بدائرة القسم حيث أوهمهم ذات الشخص وآخر كان بصحبته على تجهيز العملة الأجنبية ، وحال الإنتظار فوجئوا بسيارة ميكروباص يستقلها 5 أشخاص إنتحلوا صفة رجال شرطة وإصطحبوا المُبلغين وإستولوا على (سيارة خاصة بأحدهم بها "مبلغ مالى- عدد 4 هواتف محمولة- لاب توب - بعض الأوراق") ، وعقب ذلك تخلوا عن المبلغين وفروا هاربين.

تم تشكيل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهم (15 ومن بينهم أحد المُبلغين "الصديق المشار إليه") .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم إستهداف المتهمين وأمكن ضبطهم عدا أحدهم "محدد" وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .

كما تبين قيام (صاحب سيارة مشروبات – مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة القناطر) بالإستيلاء على السيارة وما بداخلها .. وعقب تقنين الإجراءات أمكن إستهدافه وضبطه ، وبمواجهته أقر بأنه وجد السيارة متروكة فقام بالإستيلاء عليها وما بها وتم بإرشاده ضبط السيارة والمسروقات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.