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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

خبير: لابد من إعمال مبدأ الثواب والعقاب بالمدارس بأساليب تربوية

الدكتور عاصم حجازى
الدكتور عاصم حجازى

كشف الدكتور عاصم حجازي أستاذ علم النفس التربوي المساعد ومدير مركز القياس والتقويم التربوي بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة ، عن اهتمام الوزارة بالغياب الإكتروني هل يزيد من نسبة الحضور وهيعود بالنفع علي العملية التعليمية.

وقال الدكتور عاصم حجازى خلال تصريح لصدى البلد ، لعودة المدرسة للقيام بدورها في تربية وتعليم الطلاب لابد من إعمال مبدأ الثواب والعقاب بأساليب تربوية وقد بدأت وزارة التربية والتعليم بالثواب والتحفيز من خلال الاهتمام بالأنشطة والهوايات المختلفة ثم تلا ذلك عزم وزارة التربية والتعليم على تطبيق لائحة الانضباط المدرسي وتفعيل الغياب الإليكتروني.

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و أضاف ، لا شك في أن مثل هذه الإجراءات تعمل على ربط الطالب بالمدرسة وعودة الانضباط مرة أخرى للعملية التعليمية وإتاحة الفرصة للطلاب للاندماج فيها بشكل كبير لكي يتمكنوا من الاستفادة من الطرق والأساليب الحديثة التي تتضمنها خطة تطوير التعليم بالإضافة إلى أن مثل هذه الإجراءات سوف تنعكس أيضا على علاج بعض مشكلات التعليم المصري كالدروس الخصوصية وغياب الدور التربوي للمدرسة .

و تابع " حجازى " ينبغي التأكيد على أن وجود الطالب في المدرسة وتعرضه بشكل كامل للمنهج الدراسي بكل ما يتضمنه من جوانب معرفية ووجدانية ومهارية وأنشطة مختلفة ثقافية وفنية ورياضية يعمل على بناء شخصية متكاملة ومتوازنة للطالب كما أن عزوف الطالب عن الذهاب إلى المدرسة واعتماده فقط على الدروس الخصوصية يعمل على تنمية الجانب المعرفي فقط وإهمال باقي الجوانب وهو ما يؤثر بالسلب على شخصية الطلاب.

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