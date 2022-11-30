شحنة صواريخ .. أمريكا تلمح لإرسال أنظمة باتريوت لأوكرانيا من دولة جديدة

قال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، إن شحنة صواريخ باتريوت ربما تصل إلى الأراضي الأوكرانية عن دولة ثالثة، لم يسمها.

وحسب شبكة “سكاي نيوز” قال المسؤول الأمريكي: "نبحث مع الحلفاء في الناتو نشر نظام باتريوت في أوكرانيا وسيغير هذا قواعد اللعبة مع روسيا".

وفي وقت سابق، طلب وزير الدفاع البولندي، ماريوس بلاشتشاك، من ألمانيا تسليم أوكرانيا شحنة صواريخ باتريوت مخصصة في الأصل لبولندا، وذلك لمساعدة كييف في الدفاع عن نفسها في مواجهة روسيا.

وكتب بلاشتشاك على تويتر: "بعد مزيد من الهجمات الصاروخية الروسية، طلبت من ألمانيا نقل بطاريات باتريوت معروضة على بولندا إلى أوكرانيا ونشرها على حدودها الغربية".

وجاء العرض البولندي في أعقاب مقتل شخصين بسقوط صاروخ في قرية بولندية، تشتبه وارسو بأنه صاروخ أوكراني للدفاع الجوي أُطلق خلال تصدي كييف لوابل من الضربات الروسية.