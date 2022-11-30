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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اليوناني يتفوق على الصربي.. الاتحاد يتلقي هزيمة ثقيلة بثنائية أمام المحلة

غزل المحلة
غزل المحلة

نجح غزل المحلة في تحقيق الفوز على نظيره الاتحاد السكندري بثانئية نظيفة في  المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولةالخامسة من بطولة الدوري المصري

بداء اللقاء بضغط هجومي من قبل لاعبو غزل المحلة حتى تمكن. من إحراز هدف التقدم في الدقيقة 32 عن طريق باولن فوافي من خلالتمريرة من أحمد الشيخ إلى محمد جابر يمين منطقة الجزاء الذي أرسل كرة عرضية بعد خروج حارس مرمى الاتحاد لتصل إلى فوافي الذيسدد الكرة داخل المرمى الخالي.

ولم تمر سواء دقائق قليلة حتى تمكن أحمد الشيخ من إحراز الهدف الثاني في شباك الاتحاد السكندري في الدقيقة 40 من خلال كرةمقوسة من الطرف الأيسر لصالح غزل المحلة عن طريق عبده يحيي على رأس أحمد الشيخ الخالي من الرقابة ليسدد كرة داخل الشباك.

ومع بداية انطلاق الشوط الثاني شن لاعبو الاتحاد السكندري ضغطا هجوميًا من أجل تقليص الفارق حيي تمكن  مابولولو إحراز الهدفالأول ليتم الغائه بداعي التسلل في الدقيقة 67.
 

وظل يضغط الاتحاد بكل قوته من أجل تسجيل الهدف الأول ولكن لم يحالفه الحظ
 

وتلقي الاتحاد السكندري اول هزيمه له في بطولة الدوري المصري الممتاز  ليتوقف رصيده عند النقطه التاسعة بجدول ترتيب الدوري

وخاض الاتحاد السكندري المباراة بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى .. المهدى سليمان .

خط الدفاع .. محمد صالح ، خالد صبحى ، صبرى رحيل ، هشام صالح .

 

خط الوسط .. إبراهيم حسن ، فوزى الحناوى ، مورو سيلفو  ، مروان عطية .

الهجوم .. أوستن أوموتو ، أحمد عادل " ميسى
 

بينما خاض المحلة المباراة بتشكيل مكون من :-


 

حراسة المرمى .. محمود الحضرى .

خط الدفاع .. معاذ الحناوى ، مصطفى العش ، إيهاب سمير ، محمد جابر .

خط الوسط .. حميد ماو ، أحمد الندرى ، باولن فوافى ، أحمد الشيخ .

 

الهجوم .. عبده يحيى ، جبريال إورويك .


 

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