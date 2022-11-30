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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قائمة الفائزين بجوائز الدورة السابعة من مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

صدى البلد

أقيم منذ قليل حفل توزيع جوائز الدورة السابعة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، بحضور الفنان مجدي كامل وحسن العدل ومحمود حجازي والمخرج خالد جلال وغيرهم.

وجاءت جوائز المهرجان كالتالي :


وحصل على جائزة سميحة أيوب لأفضل عرض متكامل العرض المسرحي «August»، في مسابقة العروض الكبري.

كما حصل علي جائزة محمد صبحي لأفضل مخرج مسرحي عبد الرحمن محسن عن عرض «ال كارمازوف».


كما نال إسماعيل إبراهيم على جائزة أفضل نص مسرحي، والذي يحمل اسم يسري الجندي، عن نص «ال كارمازوف»، وحصل على جائزة أفضل ممثل مصطفي خطاب، ميار إمام حصلت على جائزة أمل الدباس كأفضل ممثلة، وحصل على جائزة سامي عبدالحليم كأفضل سينوغرافيا مسرحية العرض الإيطالي soft rains، كذلك حصل نفس العرض عن جازة التحكيم الخاصة.


أما في مسابقة مسرح الشارع حصل العرض السوداني «المرأة و السلطان» على جائزة أفضل عرض، وحصل على جائزة أفضل أداء جماعي العرض السعودي «سجناء أحرار»، وفي مسابقة المونودراما حصل الفنان التونسي منير العماري على جائزة لجنة التحكيم الخاصة في الأداء التمثيلي، عن دورة في مسرحية «هارب من الدولة الإسلامية»، ومن الإمارات حصل العرض الإماراتي «المملوك جابر» على جائزة لجنة التحكيم الخاصة، وحصل العرض الأمريكي «yissh» على جائزة الهيئة العربية للمسرح.

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