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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأرجنتين تتقدم على بولندا بهدف وتقترب من بلوغ ثمن نهائي كأس العالم

الأرجنتين
الأرجنتين

تقدم منتخب الأرجنتين على بولندا بهدف دون مقابل، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022 بقطر.

هدف الأرجنتين جاء في الدقيقة  46 عن طريق أليكسيس ماك أليستير، بتسديدة أرضية زاحفة من متابعة لتمريرة زميله ناهويل مولينا من الجهة اليمنى.

سيطر منتخب الأرجنتين على أحداث الشوط الأول بشكل كامل، وكان قريبًا من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 11 عن طريق ليونيل ميسي الذي اخترق منطقة الجزاء من الجهة اليسرى وسدد تسديدة يسارية تصدى لها تشيزني ببراعة.

أكونيا سدد كرة قوية من على حدود منطقة جزاء بولندا في الدقيقة 29، لكنها جاورت القائم الأيمن لمرمى تشيزني.

وسقط ليونيل ميسي على أرضية الملعب إثر التحامه بتشيزني في الدقيقة 36

حكم المباراة عاد لاحتساب ركلة جزاء لصالح الأرجنتين في الدقيقة 38 بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي وجود خطأ على فوتشيك، ليتولى ميسي تنفيذها، لكن تشيزني حارس مرمى بولندا تصدى لها ببراعة.

تشكيل بولندا

في حراسة المرمى: فوتشيك تشيزني.
خط الدفاع: جاكوب كيويور - كاميل جليك - بارتوش بيريزينسكي - ماتي كاش

خط الوسط: برزيميسلاف فرانكوفسكي - كريستيان بيليك - بيتور زيلينسكي - جريجوري كريتشوفياك

خط الهجوم: كارول سويدرسكي - روبرت ليفاندوفسكي

تشكيل الأرجنتين 

وضم تشكيل الأرجنتين كلا من:

في حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

خط الدفاع: ناهويل مولينا - كريستيان روميرو - نيكولاس أوتاميندي - ماركوس أكونيا

خط الوسط: رودريجو دي باول - إينزو فيرنانديز - أليكسيس ماك أليستير

خط الهجوم: ليونيل ميسي - أنخيل دي ماريا - جوليان ألفاريز.
 

ويحتل منتخب الأرجنتين المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، فيما يحتل منتخب بولندا المركز الأول برصيد 4 نقاط.

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