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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

معرض فن يحول النوتة الموسيقية لإبداع بصرى للدكتورة وفاء ياديس

معرض فني
معرض فني

ينطلق الاسبوع المقبل معرض "كروموستيزيا"، حيث تقوم الفنانة التشكيلية الدكتورة وفاء ياديس بعرض فن بصرى لنوتات موسيقية بترجمة علم الكروموستيزيا، وهو أحد فروع مدرسة آرت ميتافيزكس التى أطلقتها الفنانة منذ سنوات بعد حصولها على درجة الدكتوراة، فى علوم الميتافيزيقا من الولايات المتحدة الأمريكية عام ٢٠١١ .

ويقوم علم الكروموستيزيا على تواصل موجات كهرومغناطيسية لترددات نوتات موسيقية، وما يبثه اللون من موجة على نفس التردد، وأضافت الفنانة أساليب فنية إبداعية لتحويل المحتوى العلمى إلى إدراك بصرى بتكوين فنى يخاطب اتنين وسبعين ألف مسار للطاقة، لتحويل هذه الترددات إلى معادلات علاجية تؤثر فى عقل وجسد المتلقى، وهو ماتقوم عليه مدرسة آرت مينافيزكس للعلاج بالفنون السمعية والبصرية.

يضم المعرض ٣٠ لوحة ميتافيزيقية موسيقية بصرية بألوان الباستيل الزيتى بتشكيلات أقرب إلى الورود، بأسلوب التجريد.

الفنانة التشكيلية الدكتورة وفاء ياديس هى خريجة كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان وعضو الجمعية الدولية لعلوم السيكولوجى، وعضو المجلس الدولى لعلوم الميتافيزيقا بالولايات المتحدة الأمريكية، وهى عضو مجاز دوليا للعلاج بتطبيقات الميتافيزيقا من جامعة سيدونا، ورئيس الاتحاد الفيدرالى الدولى لليوجا لمصر وأفريقيا والشرق الأوسط، ومؤسس مدرسة آرت ميتافيزكس الأولى من نوعها حول العالم.

معرض كروموستيزيا الفنانة التشكيلية الدكتورة وفاء ياديس فن بصرى لنوتات موسيقية علوم الميتافيزيقا موجات كهرومغناطيسية

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