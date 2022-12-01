دينا الشربيني بين جريمتي قتل في الحلقة الأولى من مسلسل آخر دور

كشفت الحلقة الأولى من مسلسل آخر دور للنجمة دينا الشربيني عن تورطها في جريمة قتل زوجها، وعلى الرغم من أن روان (دينا الشربيني) حصلت على حكم بالبراءة من المحكمة إلا أن وكيل النيابة أحمد (أحمد خالد صالح) الذي لا يقتنع ببراءتها ومازال يبحث في القضية على الأدلة التي تدينها.

وخلال الحلقة تورطت دينا الشربيني (روان) في عملية انتحار حدثت داخل شقتها، فبعد أن دخلت إحدى جيرانها إلى شقتها دون علمها وألقت بنفسها من شرفة شقتها، لتهرب روان من المنزل حتى لا تتورط في جريمة أخرى.

وتدور أحداث مسلسل آخر دور حول روان، وهي فتاة مُتهمة بقتل زوجها، ولكنها تحاول إثبات براءتها، ويُشاركها في بطولة المسلسل النجوم أحمد خالد صالح، مريم الخشت، نهى عابدين، وهو من تأليف وسام صبري وإخراج حسين المنباوي.

وفي الوقت نفسه تنتظر دينا الشربيني إطلاق فيلمها يوم 13 والذي يشاركها في بطولة الفيلم النجوم أحمد داود، شريف منير، أروى جودة، وهو من تأليف وإخراج وائل عبد الله.

كما بدأت النجمة دينا الشربيني تصوير مشاهدها في فيلم شقو والذي يشهد تعاونها الثاني مع النجمين عمرو يوسف ومحمد ممدوح بعد مسلسل جراند أوتيل، كما تتعاون مع النجم أمير كرارة في بطولة فيلم بطل العالم والمقرر إطلاقه 2023.

وكانت النجمة دينا الشربيني قد شاركت هذا العام في موسم الرياض بأولى تجاربها المسرحية وهي مسرحية أحفاد ريّا وسكينة، وقد حققت المسرحية نجاحًا كبيرًا، وحظت بعروض كاملة العدد، كما نافست موسم رمضان الماضي بمسلسل المشوار، والذي تصدر تريند تويتر وجوجل أكثر من مرة وحقق نجاح كبير على منصات التواصل الاجتماعي.

يُذكر أن دينا الشربيني حققت نجاحًا جماهيريًا واسعًا بمسلسلاتها الرمضانية، حيث نافست الموسم الماضي بمسلسل قصر النيل، والذي قدّم دراما غامضة في التسعينات، ثم لعبة النسيان الذي تصدر التريند أكثر من مرة خلال حلقاته، وأيضًا مسلسل "زي الشمس" الذي حقق نجاحا كبيرا وتصدر المركز الأول في استفتاءات رمضان كـأفضل مسلسل وحصلت دينا الشربيني على أفضل ممثلة، وعلى الصعيد السينمائي تألقت دينا الشربيني في بطولة العديد من الأفلام مثل البعض لا يذهب للمأذون مرتين، ثانية واحدة، 30 مارس، حامل اللقب، وتنتظر إطلاق فيلمها يوم 13 خلال هذ العام.