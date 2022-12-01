رمضان السيد: كان يجب عدم إقامة مباريات للدوري خلال المونديال



أكد رمضان السيد نجم الأهلي السابق، أنه من الخطأ لعب بطولة الدوري المصري خلال كأس العالم 2022، مشددًا على أنه لا يتابع المسابقات المحلية باستثناء مواجهات النادي الأهلي.

وقال رمضان السيد في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة ETC: "فريق غزل المحلة تحت قيادة بابا فاسيليو يسير بشكل جيد، وانتصارهم على المحلة ليس مفاجأة بسبب الأداء المميز لهم في بداية المسابقة".

مستوى الاتحاد في الدوري..

وأضاف: "الاتحاد السكندري أيضا كان يقدم مستوى مميز تحت قيادة زوران، وخسارته اليوم كانت مفاجأة، لكن المحلة يقدم مستوى قوي منذ بداية البطولة".

وأكمل: "فريق طلائع الجيش دائمًا يقدم مستوى قوي أمام الأهلي في السنوات الماضية، والفريق الأحمر سيستعد بقوة لتلك المواجهة، وأيضا مباراة الزمالك والمصري أعتقد ستكون قوية أيضا بين الطرفين".