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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

انطلاق أوبل أسترا موديل 2023 الكهربائية الجديدة رسميا | صور

صدى البلد

كشفت أوبل عن أول سيارة هاتشباك مدمجة كهربائية بالكامل من طراز Astra Electric و Astra Sports Tourer Electric، تبدو النماذج متطابقة تقريبًا مع نظائرها التي تعمل بمحركات احتراق داخلي، لكنها تعتمد مجموعة نقل حركة كهربائية بالكامل تمامًا مثل بيجو E-308.

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أوبل أسترا الكهربائية

بدءًا من مجموعة نقل الحركة، تم تجهيز المركبات الكهربائية بمحرك كهربائي أمامي واحد ينتج 154 حصانًا (115 كيلو واط / 156 حصانًا) من الطاقة و 270 نيوتن متر (199 رطل قدم) من عزم الدوران، في حين أن رقم القوة مطابق لـ Peugeot E-308 / E-308 SW، يزداد عزم الدوران بمقدار 10 نيوتن متر (7.4 رطل-قدم) وهو أمر غريب نوعًا ما حيث تم وضع أوبل أسفل بيجو في ترتيب مجموعة Stellantis المالكة لكلتا الشركتين.

أوبل أسترا الكهربائية

يمكن للسائق الوصول إلى ثلاثة أوضاع للقيادة هما Eco و Normalو Sport، تعطي الأولوية للمدى أو الأداء حسب الظروف، ولم تكشف الشركة عن أرقام التسارع ولكن السرعة القصوى تقتصر على 170 كم/س (106 ميل/س)، وسيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كانت Astra Electricستكون أسرع في خط مستقيم من الهجين الإضافي Astra GSe الأكثر قوة.

أوبل أسترا الكهربائية

تحتوي بطارية الليثيوم أيون التي تبلغ قوتها 54 كيلو وات في الساعة على طاقة كافية لمدى WLTPيبلغ 416 كم (258 ميلاً)، وسيتم استخدامها في كلا الطرازين، وباستخدام شاحن سريع 100 كيلو وات في الساعة، يمكن شحن البطارية حتى 80٪ في 30 دقيقة.

 

أوبل أسترا الكهربائية

بصريا، تبدو أوبل أسترا الكهربائية تمامًا مثل أي طراز آخر من أسترا، حيث يتم الاحتفاظ بالتموجات والفتحات الموجودة على شبكة Opel Visorفي المقدمة، والتفاصيل الوحيدة التي تكشف عن طبيعة عدم الانبعاث الصفري للنموذج هي عدم وجود أنابيب العادم وشارة "e" على الباب الخلفي منذ منفذ الشحن يقع في نفس مكان صنبور الغاز في المتغيرات التي تعمل بالبنزين، كما تأتي مع عجلات معدنية مقاس 18، ومصدات رياضية من طراز GS Line.

أوبل أسترا الكهربائية

سيتم فتح باب الطلبات في ربيع عام 2023، وسيتم الإعلان عن الأسعار مع اقتراب إطلاقها في السوق. 

هاتشباك اوبل استرا PEUGEOT Astra Astra Electric Sports Tourer Electric

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