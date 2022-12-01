مكاسب هائلة في بورصة أمريكا بعد تصريحات رئيس الفيدرالي

حلقت الأسهم الأمريكية تزامنًا مع إشارة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى إبطاء وتيرة الزيادة في أسعار الفائدة مبكرا في شهر ديسمبر، معلنا في نفس الوقت عن مزيد من قرارات زيادة الفائدة لمواجهة ارتفاع التضخم. فانخفضت عوائد السندات مع هبوط الدولار.

وسط حالة من التفاؤل، أغلق مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" على أعلى مستوى له منذ شهرين، مسجلا أطول سلسلة ارتفاع شهري له منذ أغسطس 2021. وتجاوز المؤشر أيضا متوسط 200 يوم المتحرك.

وذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، أن هذا الأمر علامة يراها بعض المحللين مبشرة بمزيد من الارتفاع. وقفز مؤشر "ناسداك 100" بنسبة 4.5% تقريبا، وارتفع مؤشر "داو جونز الصناعي" بنسبة 20% عن أدنى مستوى سجله في شهر سبتمبر الماضي.

وبحسب تقارير، قد تعزز تصريحات باول توقعات أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 50 نقطة أساس عندما ينعقد اجتماع السياسة النقدية في 23 و 24 ديسمبر، بعد أربع زيادات متتالية بمقدار 75 نقطة أساس.

وقال باول أيضا أن أسعار الفائدة يرجح أن تبلغ مستوى "مرتفعا نوعا ما" عن تقديرات المسؤولين في شهر سبتمبر.

تراجع الدولار

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأجنبية أمام ست عملات رئيسية، في أحدث التعاملات 0.40% إلى 106.41. وارتفع اليورو 0.32% إلى 1.0364 دولار. وتراجع الدولار 0.17% أمام الين إلى 138.43 ين.

وانخفضت العملة الأمريكية في وقت سابق اليوم الأربعاء بعد أن أظهر تقرير التوظيف الوطني أن الوظائف في القطاع الخاص بالولايات المتحدة زادت بأقل كثيرا من المتوقع في نوفمبر، مما يشير إلى تراجع الطلب على العمالة وسط ارتفاع أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات أخرى أيضا أن فرص العمل الجديدة في الولايات المتحدة تراجعت في أكتوبر.

ترويض التضخم

وقبيل تصريحات باول، قالت ليزا كوك، عضوة بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، إنه لمن الحكمة أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بنسب أصغر، بينما يقرر إلى أي مدى يحتاج إلى رفعها حتى يستطيع ترويض الزيادة في الأسعار.

فحص المتعاملون أيضا كثيرا من التقارير الاقتصادية، مع مؤشرات رئيسية حول أداء الاقتصاد الأمريكي ترسم صورة مختلطة حول الربع الثالث من العام. إذ انخفضت فرص العمل المتاحة في أكتوبر – وهي علامة إيجابية بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي الذي يسعى إلى تخفيض الطلب.

تستبق هذه الأرقام تقرير سوق العمل الذي يصدر يوم الجمعة، والذي يتوقع حاليا أن يكشف عن إضافة أصحاب العمل 200 ألف موظف إلى قوائم الأجور في شهر نوفمبر، ويتوقع الاقتصاديون أن يتماسك معدل البطالة عند 3.7%، وأن ينخفض قليلا متوسط أجر العامل في الساعة.