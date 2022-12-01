توقيع إعلان نوايا لتعزيز التعاون الدفاعي بين أمريكا وفرنسا

وقع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيره الفرنسي سيباستيان لوكورنو خلال اجتماع في واشنطن إعلان نوايا يؤطر المبادئ المشتركة بين البلدين، وشدد الوزيران على أهمية "الحفاظ على التعاون الثنائي القوي بين البلدين الحليفين واحترم التزاماتهما في مجال مكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون في مجالي الفضاء والإنترنت" بحسب بيان للبنتاجون.

من جانبها قالت وزارة الدفاع الفرنسية إن إعلان النوايا "يحدد مستوى عاليا من الطموح للعلاقة الدفاعية بين فرنسا والولايات المتحدة في السنوات المقبلة".

ونقل البيان عن الوزير الأمريكي قوله إن إعلان النوايا "يحترم التزاماتنا في مجال مكافحة الإرهاب في جميع أنحاء العالم، من أفريقيا إلى المحيطين الهندي والهادئ"، ويعزز "تعاوننا في مجالي الفضاء والإنترنت".

وفي اجتماعهما ناقش الوزيران خصوصا "دعم أوكرانيا"، وقوة حلف شمال الأطلنطي، بحسب بيان البنتاجون.

بدورها أصدرت وزارة الجيوش الفرنسية بياناً قالت فيه إن إعلان النوايا الذي وقعه الوزيران "يحدد مستوى عالياً من الطموح للعلاقة الدفاعية بين فرنسا والولايات المتحدة في السنوات المقبلة".

وأضافت أن النص "يعمق ويوضح إطار عمل تعاوننا العملي، ولا سيما في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وفي أفريقيا، من أجل تعزيز" القدرات التكاملية بين قوات البلدين.

وجاء توقيع إعلان النوايا، ضمن زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى واشنطن وتستمر 3 أيام، وبدأها مساء الثلاثاء.

وقال ماكرون في خطاب ألقاه أمام الجالية الفرنسية في السفارة الفرنسية بواشنطن الأربعاء، إن التحالف مع الولايات المتحدة "أقوى من كلّ شيء".