الإسكان: حققنا نسق التوازن العمراني بالدلتا لرفع مستوى حياة المواطن

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن رفع كفاءة العمران الحالى فى المدن نتج عنه تلقى طلبات كل المشغلين السياحيين فى الفنادق الكبرى، وذلك بعد رفع وتطوير كفاءة العمران، والذى يعود بالنفع الاقتصادى لإنشاء مدن جديدة ضمن توجهات الدولة.

وأضاف "الجزار"، خلال كلمته بافتتاح مدينة المنصورة الجديدة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن وزارة الإسكان حققت نسق التوازن العمرانى بالدلتا لرفع مستوى حياة المواطن وتوفير الخدمات فى قرى ومدن الدلتا، وتم الامتداد فى 31% فى مدينة المنصورة الجديدة لاستيعاب الكثافة السكانية.

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، الخميس، مدينة المنصورة الجديدة وجامعة المنصورة الجديدة، ويتفقد قرية الحصص بمركز شربين، إحدى قرى مبادرة “حياة كريمة”.

وصرح بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن مدينة المنصورة الجديدة التى تتوسط محافظات الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط، تأتي في إطار مجموعة المدن الذكية الجديدة التي شرعت الدولة فى تشييدها على امتداد رقعة الجمهورية، وتعتبر أحد شرايين التنمية فى ساحل مصر الشمالى، حيث تحتوي على جميع المرافق والخدمات من مناطق حكومية وأسواق، ودور عبادة، ومناطق ثقافية وترفيهية، ومناطق خاصة بالمطاعم، وحدائق مركزية بإطلالة ساحلية على البحر المتوسط بطول 15 كيلو مترًا.