خضراء وصديقة للبيئة.. وزير الاسكان يوضح مزايا مدينة المنصورة الجديدة



قال الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان ، إنه تم رفع نسبة الصرف الصحى بنسبة 42% فى المحافظات بالاضافة لما تم إنجازه فى مبادرة حياة كريمة وتم عمل 1500 رفع طرق وكبارى.

ونوه بأن مدينة المنصورة الجديدة مصدر جذب لسكان الاقليم ومركز للأنشطة الاقتصادية ومدينة مستدامة تتوافق مع خطة التنمية الاقتصادية لمواجهة التغيرات المناخية وتساعد على التحول الرقمى وقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية .

وأضاف " الجزار " خلال كلمته بافتتاح مدين المنصورة الجديدة بحضور الرئيس السيسى ، أن أهم عناصر استدامة مدينة المنصورة الجديدة خضراء وحية وداعمة للنقل الجماعى وصديقة للبيئة ، مؤكدا أنه لا توجد تنمية حضارية دون نقل جماعى وشبكة طرق وتتكيف مع التغيرات المناخية وإجمالى ما تم انجازه حاليا 19 ألف و 500 وحدة سكنية وبها محاور خضراء ومسار للعجل ومساحات خضراء .



ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، الخميس، مدينة المنصورة الجديدة وجامعة المنصورة الجديدة، ويتفقد قرية الحصص بمركز شربين، إحدى قرى مبادرة “حياة كريمة”.

وصرح بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن مدينة المنصورة الجديدة التى تتوسط محافظات الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط، تأتي في إطار مجموعة المدن الذكية الجديدة التي شرعت الدولة فى تشييدها على امتداد رقعة الجمهورية، وتعتبر أحد شرايين التنمية فى ساحل مصر الشمالى، حيث تحتوي على جميع المرافق والخدمات من مناطق حكومية وأسواق، ودور عبادة، ومناطق ثقافية وترفيهية، ومناطق خاصة بالمطاعم، وحدائق مركزية بإطلالة ساحلية على البحر المتوسط بطول 15 كيلو مترًا.