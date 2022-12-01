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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محطة تحلية فى المنصورة الجديدة بقدرة 160 ألف متر يوميا

عاصم الجزار
عاصم الجزار

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه فى مدينة المنصورة الجديدة، بها شبكة النقل الجماعي، و بها خدمات كثيرة.

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ولفت إلى أنه على حدود المنصورة الجديدة بها جامعتين، ولكن داخل المنصورة يوجد 4 جامعات.   

وأضاف وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال كلمته بـ افتتاح مدينة المنصورة الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، و الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أن مديرية أمن الدقهلية، ومبنى لـ جميع الخدمات الحكومية.

وأشار إلى أن هناك محطة تحلية فى المنصورة الجديدة، بقدرة 160 ألف متر تحلية فى اليوم وأن ما يوجد من خدمات بالمنصورة تكون مثل التى تمت فى العاصمة الإدارية، وذلك وفق توجيهات من الرئيس السيسي.

وأوضح أن المدينة تتكيف مع التغيرات المناخية، و الكورنيش مرتفع متر، و هذا ضمن الادبيات التى وضعتها الأمم المتحدة، وذلك لحماية الشواطئ.

 

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