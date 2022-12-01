نربي بأمانة بدون إهانة.. ندوة تثقيفية لوحدة التضامن في جامعة سوهاج

نظمت وحدة التضامن الاجتماعى بجامعة سوهاج ندوة تثقيفية تحت عنوان "نربي بأمانة بدون إهانة"، بالتعاون مع كلية التربية النوعية، وذلك فى إطار الأنشطة التوعوية التي تنظمها الوحدة.

جاء ذلك بحضور الدكتور خالد عمران، نائب رئيس الجامعة لشئون تنمية البيئة وخدمة المجتمع، والدكتورة لمياء زايد، عميدة كلية التربية النوعية، وسوزان الكسان، مسئولة برنامج "وعي" ومدربة التضامن الاجتماعي بالجامعة، ومعتز عيد، منسق الوحدة.

وقال الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس الجامعة، إن إدارة الجامعة تسعى دائماً من خلال وحدة التضامن الاجتماعي إلى نشر الوعي وتثقيف الشباب في شتى مجالات الحياة، وذلك في إطار تنفيذ الوحدة لبرامج وزارة التضامن الإجتماعي، والتي من أهمها برنامج "وعي" الذي يهدف إلى التنمية المجتمعية وتغيير السلوكيات المعوقة للتنمية البشرية، وذلك من خلال تشكيل الوعي الإيجابي للشباب الجامعي تجاه العديد من القضايا المجتمعية، كقضية التربية التي تحتاج لفكرٍ واعٍ وإيجابية وابتكار لما لها من آثار كبيرة على شباب المستقبل القادم.

ووجه الشكر للدكتورة نيڤين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي وما تقدمه من مجهودات متميزة.

من جانبه، أوضح الدكتور خالد عمران، أن الندوة تأتي ضمن سلسلة الندوات التثقيفية التي تنظمها الوحدة بهدف إثراء الوعي لدى الطلاب، مشيداً بالتعاون الدائم مع بنك التطوع المصري من خلال تنفيذ المبادرات التي يطلقها البنك والتى تصب في مصلحة الطلاب داخل الجامعات، كمبادرة “رفقاء ذوي الهمم” التي تهدف إلى إزاحة العراقيل التي تواجه الطلاب من خلال إتاحة رفيق لهم من أقرانهم العاديين بالجامعة، إلى جانب مبادرة “عقلك فين” التي تقوم بتوعية الطلاب بكيفية التصدي للشائعات.

ووجه شكره للدكتور صلاح هاشم، مستشار وزارة التضامن للسياسات الاجتماعية ومنسق عام وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية.

وأعربت الدكتورة لمياء زايد، عن شكرها للدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس الجامعة، والدكتور خالد عمران، نائب رئيس الجامعة، لدعمهم الدائم واللامحدود لتلك الأنشطة التي تنفذ داخل الجامعة، كما قدمت الشكر لوحدة التضامن الاجتماعي لحرصها على تنظيم تلك الندوات التي تتبنى قضايا مجتمعية مهمة، والتي من الضروري أن يتم توعية الطلاب بها بشكل دائم.

جامعة سوهاج

وأوضح معتز عيد، منسق الوحدة، أن الندوة تناولت الدور الهام والإيجابي الذي تلعبه الأسرة في عملية التربية لأبنائها، وتشكيل وعيهم الإيجابي تجاه العديد من القضايا المجتمعية.

كما تضمنت الندوة أيضا التوعية بأساليب التربية الحديثة وضرورة وإدراك أن كل جيل يختلف عن الآخر، معبراً عن شكره لرئيس الجامعة لرعايته جميع الأنشطة التوعوية والتثقيفية التي تنظمها الوحدة داخل الجامعة.

واستعرضت سوزان الكسان، مسئولة برنامج "وعي" ومدربة التضامن الاجتماعي بالجامعة، طرق التربية الصحيحة الإيجابية للطفل والأساليب التي قد تؤثر على نشأة الطفل وسلوكياته، إلى جانب استعراض محاور برنامج “وعي” وأهدافه، وفي الختام تم فتح باب النقاش وتلقي العديد من الأسئلة من الطلاب الحاضرين والإجابة عنها.