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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم يمنح صلاحيات منصب رئيس هيئة الابنية التعليمية لـ "نير حمدي"

رضا حجازي
رضا حجازي

قرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، زيادة صلاحيات المهندس نير حمدي أحمد مرسي نائب مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية ، حيث تم تكليفه بالمهام والاختصاصات الاتية :

- مراجعة حالة كافة المدارس التي تجاوز انشاؤها 15 سنة

- ممارسة مهام الرئيس التنفيذي للهيئة و اختصاصاته عند غيابه بما في ذلك حضور اجتماعات الوزارة و اجتماعات مجلس الوزراء

- تقديم المشورة الفنية للرئيس التنفيذي لـ الهيئة العامة للأبنية التعليمية ومساعدته في أداء مهامه واختصاصاته وبالأخص رسم وتنفيذ السياسيات والخطط المختلفة للهيئة

- القيام بحضور جلسات مجلس الإدارة

- مساعدة الرئيس التنفيذي لـ الهيئة العامة للأبنية التعليمية في إدارة شئون الهيئة الفنية والمالية والإدارية بما يكفل تنفيذ الأهداف والمهان والواجبات

- الاشراف على جميع الإدارات المركزية بالهيئة والادارات العامة

-القيام بالتنسيق في مجال نشاط الهيئة مع جميع الهيئات المختلفة

- الاشراف على اعداد النظم واللوائح وفقا للقانونين والقرارات

- متابعة تنفيذ الإجراءات النظامية الكفيلة بتحقيق الانضباط الوظيفي وتحسين بيئة العمل

- تمثيل الهيئة في الداخل والخارج عندما يكون التمثيل في مستواه

- يتولى تنفيذ مهام الرئيس التنفيذي التي يفوضه او يكلفه بها من مجلس الإدارة او رئيس مجلس الإدارة 

قرار رسمي
قرار رسمي
قرار رسمي
قرار رسمي
وزير التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم الهيئة العامة للأبنية التعليمية

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