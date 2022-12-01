وزير التعليم يمنح صلاحيات منصب رئيس هيئة الابنية التعليمية لـ "نير حمدي"

قرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، زيادة صلاحيات المهندس نير حمدي أحمد مرسي نائب مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية ، حيث تم تكليفه بالمهام والاختصاصات الاتية :

- مراجعة حالة كافة المدارس التي تجاوز انشاؤها 15 سنة

- ممارسة مهام الرئيس التنفيذي للهيئة و اختصاصاته عند غيابه بما في ذلك حضور اجتماعات الوزارة و اجتماعات مجلس الوزراء

- تقديم المشورة الفنية للرئيس التنفيذي لـ الهيئة العامة للأبنية التعليمية ومساعدته في أداء مهامه واختصاصاته وبالأخص رسم وتنفيذ السياسيات والخطط المختلفة للهيئة

- القيام بحضور جلسات مجلس الإدارة

- مساعدة الرئيس التنفيذي لـ الهيئة العامة للأبنية التعليمية في إدارة شئون الهيئة الفنية والمالية والإدارية بما يكفل تنفيذ الأهداف والمهان والواجبات

- الاشراف على جميع الإدارات المركزية بالهيئة والادارات العامة

-القيام بالتنسيق في مجال نشاط الهيئة مع جميع الهيئات المختلفة

- الاشراف على اعداد النظم واللوائح وفقا للقانونين والقرارات

- متابعة تنفيذ الإجراءات النظامية الكفيلة بتحقيق الانضباط الوظيفي وتحسين بيئة العمل

- تمثيل الهيئة في الداخل والخارج عندما يكون التمثيل في مستواه

- يتولى تنفيذ مهام الرئيس التنفيذي التي يفوضه او يكلفه بها من مجلس الإدارة او رئيس مجلس الإدارة

قرار رسمي