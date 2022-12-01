وزير التعليم يمنح صلاحيات منصب رئيس هيئة الابنية التعليمية لـ "نير حمدي"

قرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، زيادة صلاحيات المهندس نير حمدي أحمد مرسي نائب مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية ، حيث تم تكليفه بالمهام والاختصاصات الاتية :
- مراجعة حالة كافة المدارس التي تجاوز انشاؤها 15 سنة
- ممارسة مهام الرئيس التنفيذي للهيئة و اختصاصاته عند غيابه بما في ذلك حضور اجتماعات الوزارة و اجتماعات مجلس الوزراء
- تقديم المشورة الفنية للرئيس التنفيذي لـ الهيئة العامة للأبنية التعليمية ومساعدته في أداء مهامه واختصاصاته وبالأخص رسم وتنفيذ السياسيات والخطط المختلفة للهيئة
- القيام بحضور جلسات مجلس الإدارة
- مساعدة الرئيس التنفيذي لـ الهيئة العامة للأبنية التعليمية في إدارة شئون الهيئة الفنية والمالية والإدارية بما يكفل تنفيذ الأهداف والمهان والواجبات
- الاشراف على جميع الإدارات المركزية بالهيئة والادارات العامة
-القيام بالتنسيق في مجال نشاط الهيئة مع جميع الهيئات المختلفة
- الاشراف على اعداد النظم واللوائح وفقا للقانونين والقرارات
- متابعة تنفيذ الإجراءات النظامية الكفيلة بتحقيق الانضباط الوظيفي وتحسين بيئة العمل
- تمثيل الهيئة في الداخل والخارج عندما يكون التمثيل في مستواه
- يتولى تنفيذ مهام الرئيس التنفيذي التي يفوضه او يكلفه بها من مجلس الإدارة او رئيس مجلس الإدارة