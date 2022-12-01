البيئة والإنتاج الحربي: محطة لتحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية في أبو رواش

بحث المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الموقف التنفيذي لمشروع محطة تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية بمنطقة أبو رواش، وكذلك عدد من موضوعات التعاون المشترك بين الجانبين، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

وأشار الوزير محمد صلاح إلى أن هذا اللقاء يأتي في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والمتابعة المستمرة لرئيس مجلس الوزراء مع الوزارات المعنية بملف منظومة المخلفات الصلبة الجديدة.

وأوضح أن مشروع تدوير المخلفات والانتقال إلى الطاقة النظيفة يعد من الإجراءات التي تسهم في الحفاظ على البيئة والتكيف مع التغيرات المناخية المحتملة إلى جانب ما تحققه من عائد صحي للمواطنين؛ فضلاً عن فوائده الاقتصادية للدولة.

وأوضح الوزير محمد صلاح أن هذا المشروع الهام يتم في إطار البروتوكول الموقع بين وزارات (الإنتاج الحربي، التنمية المحلية، البيئة)، ومحافظة الجيزة للتعاون والتنسيق بشأن تخصيص قطعة أرض بمنطقة أبو رواش بمحافظة الجيزة لصالح المشروع الذي يستهدف تحويل المخلفات بطاقة (1200) طن/يوم لإنتاج كهرباء بمقدار (30) ميجاوات/ساعة.

كما أشار إلى أن جميع الأطراف تسعي حاليا إلى تفعيل التعاون وتنفيذ هذا المشروع في أقرب وقت ممكن بما يسهم في تحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين، والحد من معدلات التلوث وإقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات إلى جانب ما سيوفره أيضاً من فرص عمل، مؤكدا حرص الجميع على تذليل أي تحديات قد تطرأ على تنفيذ المشروع، أيضا تم خلال اللقاء مناقشة الموقف التنفيذى لعدد من مشروعات التعاون بين الوزارتين.

وثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة التعاون المثمر والجاد بين الوزارتين في العديد من الملفات المشتركة، مؤكدة أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة المختلفة، فالجميع شركاء في فريق واحد يسعى لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

واستعرضت وزيرة البيئة، ما تم من أعمال في عدد من ملفات العمل المشتركة بين الوزارتين، ومنها توريد محطات وأجهزة رصد للشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء التابعة للوزارة، موضحة الخطوات التي تم اتخاذها في هذا الصدد من قبل وزارة الانتاج الحربى.

وأشارت إلى أنه من المستهدف بخطة وزارة البيئة زيادة عدد تلك المحطات سنويًا، موضحة أهمية تلك المحطات، والتي تتمثل في رصد نوعية الهواء، والتنبؤ بالملوثات، حيث تتضمن الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء على وحدة لرصد العوامل الجوية وتعمل على تحسين جودة الهواء والحالة البيئية والصحية من خلال توفير بيانات الرصد الصحيحة لمتخذي القرار لإتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما استعرضت وزيرة البيئة مع وزير الانتاج الحربى عددا من الملفات منها: موضوع تنفيذ إقامة محطة لمعالجة المخلفات البلدية الصلبة وتحويلها إلى طاقة كهربائية بمنطقة أبو رواش من خلال تحالف "Renergy Group Partner" (الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وشركة جرين تك)، مؤكدة أهمية مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية، بهدف خلق بيئة صحية ونظيفة وتحقيق عائد اقتصادي وإنتاج طاقة كهربائية صالحة للاستخدام، وتم الإتفاق بين الطرفين على العمل خلال الفترة القادمة على حل جميع المعوقات.

وصرح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمى باسم الوزارة محمد عيد بكر بأن هذا اللقاء يأتي ضمن استراتيجية العمل بوزارة الإنتاج الحربي وهي التعاون مع كافة المؤسسات بالدولة لتنفيذ مشروعات قومية هدفها الأساسي تلبية إحتياجات المواطنين، مشيرا إلى أنه تم الإتفاق فى نهاية اللقاء على تشكيل مجموعة عمل من الجانبين لمتابعة مستجدات موضوعات التعاون المشترك.

حضر اللقاء المهندس إيمل حلمى إلياس عوض نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب وعدد من قيادات الوزارة.

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