تصل إلى 16 ألف جنيه.. أسعار تذاكر حفل محمد حماقي بالسعودية

يستعد الفنان محمد حماقي، لتقديم حفل جديد يوم 8 ديسمبر الحالي ضمن فاعليات موسم الرياض الفني في السعودية.

وتصل أسعار تذاكر محمد حماقي في حفله بموسم الرياض، ما بين 2500 ريال وهو ما يعادل 16367.50 جنيه وهي الفئة الأعلي داخل الحفل، بينما يوجد عدد من الفئات الأخري تبدأ من 2160.51 جنيه مصري .

ومن ناحية اخري يحيي الفنان محمد حماقي، حفلًا افتتاحيًا في مهرجان دبي للتسوق، 16 ديسمبر المقبل.

وشارك حماقي جمهوره بوستر دعائي للحفل، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

أحيا الميجا ستار محمد حماقي طوال الشهر الماضى سلسلة من الاحتفالات الضخمة بمصر والكويت وقطر والتي شهدت نجاحات وحضور جماهيري غير مسبوق منذ بداية الموسم الشتوى لجولته الغنائية.

حل الفنان علي الحجار ضيفا على حلقة خاصة مع الإعلامية زهرة رامي عبر محطة راديو إنرجي 92.1، بعد اختياره نجم شهر سبتمبر للاحتفاء بمسيرته الفنية والغنائية التي استمرت على مدار أكثر من 40 عاما.

وتحدث علي الحجار عن مغنيه المفضلين من جيل الشباب وأبرزهم أحمد جمال ومحمد رشاد، ومن قبلهم تامر حسني ومحمد حماقي موضحا: "سمعت أغنية امبارح لحماقي غريبة شوية وهو نجم مش محتاج ينزل للمستوى ده عشان الشباب يسمعوه".