عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: تنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال 11 ديسمبر

اللواء عصام سعد محافظ
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه سيتم تنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال الأحد 11 ديسمبر الجاري ولمدة أربعة أيام والتي تستهدف جميع الأطفال من سن يوم حتى 5 سنوات لجميع الأطفال المتواجدين على أرض المحافظة أيا كان محل ميلادهم من خلال الفرق المتحركة المدربة وجميع الفرق الثابتة بمراكز التطعيم بالريف والحضر ومواقع التجمعات مثل محطات السكك الحديدية ومحطات الاتوبيس والأسواق وغيرها بهدف رفع المناعة لدى الأطفال ضد هذا المرض.

وذلك في إطار خطة وزارة الصحة والسكان للحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال حيث يبلغ عدد الأطفال المستهدف تطعيمهم في الحملة على مستوى قرى ومدن المحافظة 775 ألف و945 طفلاً وطفلة.


وأصدر محافظ أسيوط توجيهاته للأجهزة التنفيذية بالوحدات المحلية بتقديم التسهيلات والتنوية والإعلان عن موعد إنطلاق الحملة ومتابعة أعمال الحملة بالتعاون مع الإدارات الصحية وتقديم كافة أوجه الدعم لفرق التطعيم بالحملة مع تحفيز المجتمع المحلي للتعاون مع الحملة وتطعيم جميع الأطفال المستهدفين على مستوى المراكز والمدن والقرى موجها مسئولي الأوقاف من خلال أئمة المساجد بالإعلان والتنويه عن مواعيد الحملة خلال خطب الجمعة بجانب قيام رعاة الكنائس بالتنويه عن الحملة في قداس وعظات أيام  الآحاد مطالبًا الجميع بالتعاون مع فرق الحملة لتطعيم جميع الأطفال المستهدفين على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

محافظ أسيوط بتفقد أعمال تشطيبات مبنى حي غرب ومركز معلومات شبكات المرافق

الكشوف النهائية.. 92 مرشحا يخوضون انتخابات أول اتحاد طلاب لجامعة أسيوط الأهلية


من جانبه أوضح الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط أن إستراتيجية العمل بالحملة تعتمد على التطعيم من منزل إلى منزل على مستوى الإدارات الصحية حيث أن المستهدف تطعيم 775945 طفل على مستوى المحافظة وتم تشكيل عدد كافي من فرق التطعيم عددها 2583 فرقة منها 2313 فرقة متحركة و270 فرقة ثابتة بالوحدات الصحية الريفية والحضرية ومكاتب الصحة ومراكز رعاية الأمومة والطفولة وجميعهم خضعوا لدورات تدريبية لإنجاز مهام التطعيم على الوجه الأمثل بالإضافة للفرق الإشرافية على جميع المستويات بالمديرية والإدارات الصحية وأيضا توفير الطعوم اللازمة للتطعيم حيث تم توفير 790020 جرعة تقريبًا كما تم مراجعة معدات سلسة التبريد التي تستخدم في حفظ ونقل وتداول الطعوم للتأكد من كفائتها وكفايتها واستلام وتوزيع الطعوم اللازمة مؤكدًا أن التطعيم مجاني دون أى رسوم مشيرًا إلى أنه لا توجد أية آثار جانبية للتطعيم ولاتوجد للمرض وقاية سوى التطعيم.

أسيوط أخبار أسيوط اخبار محافظة اسيوط تطعيم الاطفال بدء تطعيم الأطفال إنطلاق حملة شلل الاطفال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يقفز بجنون نحو 1800 جنيه.. ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

الدولار يهبط بقوة لأول مرة منذ شهور عالميا|وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

وفاة مايا ثابت لاعبة ناشئات الطائرة بالنادي الأهلي

مرتضى منصور يحسم الجدل حول عودة بن شرقي ورحيل عاشور إلى الأهلي

تخطى الـ 1700| بيع واكسب.. قفزة عنيفة في أسعار الذهب

أسطورة السعودية.. العويران يفجر مفاجأة مدوية بشأن رونالدو وليفربول

مفاجأة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 18 يسجل 1253 جنيها

إصابة 40 عامل بحالة اختناق داخل مصنع في المنوفية

موضوعات متعلقة

محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء مشروعات مجمع الخدمات الزراعية ووحدة إسعاف

محافظ أسيوط يتفقد أعمال توسعات محطة مياه ديروط المرشحة بقرية شلش

ترشيحاتنا

ندى الكامل بإطلالة صادمة فى أحدث ظهور.. شاهد

حادث بشع .. مصرع 10 عمال في حادث انقلاب سيارة بالبحيرة

أسعار النفط تتراجع عالمياً.. وبرنت يسجل أقل من 87 دولارًا

سيارة حادث الإعلامي عمرو أديب تباع في مزاد بهذا السعر| تفاصيل

إوعى تفوّته.. خصم 1200 جنيه على هاتف أندرويد «فيفو» |اعرف مواصفاته

الأكوادور تعلن حالة الطوارئ الصحية 90 يومًا بسبب تفشي أنفلونزا الطيور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوع مهمل من التوابل الشعبية يخلصك من دهون البطن العنيدة بسرعة لا تتوقعها

السهام الحمراء.. ماذا تفعل الطائرات البريطانية فوق سماء سهل حشيش؟

السعودية تستعد لإطلاق مهرجان البحر الأحمر السينمائي الليلة.. صور

منها التونة .. أطعمة شائعة يتناولها الملايين بطريقة خاطئة | كوارث صحية

فيديو

برودة مع فرص سقوط أمطار.. توقعات طقس اليوم

السهام الحمراء.. ماذا تفعل الطائرات البريطانية فوق سماء سهل حشيش؟

الدعاء بلا عمل ظلم.. السيسي يفتتح المنصورة الجديدة ويؤكد: محتاجين صبر

قفزت من الشرفة.. مصرع سيدة جمعت بين زوجين في 6 أكتوبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

المستشار أسـامة الصعيدي

لا يُعذر البرلمان الأوروبي بالجهل بالقانون

هند عصام

كليوباترا والضراير

اﻟﻤﺰﻳﺪ