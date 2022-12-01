محافظ أسيوط: تنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال 11 ديسمبر

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه سيتم تنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال الأحد 11 ديسمبر الجاري ولمدة أربعة أيام والتي تستهدف جميع الأطفال من سن يوم حتى 5 سنوات لجميع الأطفال المتواجدين على أرض المحافظة أيا كان محل ميلادهم من خلال الفرق المتحركة المدربة وجميع الفرق الثابتة بمراكز التطعيم بالريف والحضر ومواقع التجمعات مثل محطات السكك الحديدية ومحطات الاتوبيس والأسواق وغيرها بهدف رفع المناعة لدى الأطفال ضد هذا المرض.

وذلك في إطار خطة وزارة الصحة والسكان للحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال حيث يبلغ عدد الأطفال المستهدف تطعيمهم في الحملة على مستوى قرى ومدن المحافظة 775 ألف و945 طفلاً وطفلة.



وأصدر محافظ أسيوط توجيهاته للأجهزة التنفيذية بالوحدات المحلية بتقديم التسهيلات والتنوية والإعلان عن موعد إنطلاق الحملة ومتابعة أعمال الحملة بالتعاون مع الإدارات الصحية وتقديم كافة أوجه الدعم لفرق التطعيم بالحملة مع تحفيز المجتمع المحلي للتعاون مع الحملة وتطعيم جميع الأطفال المستهدفين على مستوى المراكز والمدن والقرى موجها مسئولي الأوقاف من خلال أئمة المساجد بالإعلان والتنويه عن مواعيد الحملة خلال خطب الجمعة بجانب قيام رعاة الكنائس بالتنويه عن الحملة في قداس وعظات أيام الآحاد مطالبًا الجميع بالتعاون مع فرق الحملة لتطعيم جميع الأطفال المستهدفين على مستوى مراكز ومدن المحافظة.



من جانبه أوضح الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط أن إستراتيجية العمل بالحملة تعتمد على التطعيم من منزل إلى منزل على مستوى الإدارات الصحية حيث أن المستهدف تطعيم 775945 طفل على مستوى المحافظة وتم تشكيل عدد كافي من فرق التطعيم عددها 2583 فرقة منها 2313 فرقة متحركة و270 فرقة ثابتة بالوحدات الصحية الريفية والحضرية ومكاتب الصحة ومراكز رعاية الأمومة والطفولة وجميعهم خضعوا لدورات تدريبية لإنجاز مهام التطعيم على الوجه الأمثل بالإضافة للفرق الإشرافية على جميع المستويات بالمديرية والإدارات الصحية وأيضا توفير الطعوم اللازمة للتطعيم حيث تم توفير 790020 جرعة تقريبًا كما تم مراجعة معدات سلسة التبريد التي تستخدم في حفظ ونقل وتداول الطعوم للتأكد من كفائتها وكفايتها واستلام وتوزيع الطعوم اللازمة مؤكدًا أن التطعيم مجاني دون أى رسوم مشيرًا إلى أنه لا توجد أية آثار جانبية للتطعيم ولاتوجد للمرض وقاية سوى التطعيم.