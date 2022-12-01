حزب المصريين: رسائل الرئيس خلال افتتاح المنصورة الجديدة بثت الطمأنينة والثقة

أثنى المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذى لتحالف الأحزاب المصرية، على الرسائل والقضايا التى تناولها الرئيس عبدالفتاح السيسي فى كلمته خلال افتتاح المرحلة الأولى من مشروع مدينة المنصورة الجديدة، مؤكدًا أنها بمثابة خارطة طريق لاستمرار مصر فى طريقها للجمهورية الجديدة لتحقيق نهضة اقتصادية حقيقية وشاملة، موضحًا أن الدولة المصرية تسعى دائمًا لإحداث ثورة في الفكر والوعى تتناسب مع العصر الذي نعيش فيه، وتصحح المفاهيم المغلوطة التى تدور فى عقول الكثيرين دون معرفة أو وعى حقيقى.

وقال "أبو العطا" فى بيان اليوم الخميس، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى يحرص دائمًا على توضيح الصورة الحقيقية للشعب، وهو ما اتضح جليًا خلال كلمته فى افتتاح المرحلة الأولى من مشروع مدينة المنصورة الجديدة، حيث رصدت رسائل الرئيس كافة الحقائق والتحديات التي يمر بها الشعب المصري وسط المرحلة الدقيقة التي يمر بها العالم أجمع، وكيف تمكنت مصر من قيادة مسيرة البناء وتطوير البنية الأساسية في مختلف القطاعات ومواصلة الجهود للعبور بمصر إلى بر الأمان وهو ما يعكس الاتجاه الصحيح الذي تسير عليه رغم كل الصعاب.

وأضاف رئيس حزب "المصريين" أن رسائل الرئيس السيسي اليوم اتسمت بالمصداقية والشفافية، بعد أن أوضح خلال حديثه أن الأزمة الاقتصادية العالمية التي يئن من وطأتها كل فرد على هذا الكوكب نموذجًا على ما نراه، ونعيشه ونحاول قدر استطاعتنا تجاوزها بالجهد الصادق والعمل المخلص من أجل وطننا الغالي، وفي ظل هذه الأحداث وتلك الظروف ما زالت هناك قوى شر تضمر بداخلها كل معانى الحقد والكراهية، فقامت ببث سمومها في شرايين الوطن من خلال نشر الأكاذيب والافتراءات والضلالات بهدف إفقاد المواطن الثقة واغتيال معنوياته، وهو ما أعادها الرئيس اليوم بحديث الطمأنينة للمواطنين.

وأوضح أن الإنسان المصري صانع الحضارة أكبر وأقوى من تلك المساعي المضللة الكاذبة، وأن لديه قدرة فطرية أن يميز بقلبه السليم وعقله الواعي ما بين الهدم والبناء، مشيرًا إلى أن مدينة المنصورة الجديدة تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، وتعظم من سبل تحسين الحياة المعيشية للمواطن المصرى بتوفير كافة الخدمات، لا سيما وأن 30% من المدن الجديدة مسطحات صناعية وسياحية ولوجيستيه، وهو ما يضمن انتعاشة اقتصادية منتظرة تعود بمكاسبها على المواطن والاقتصاد القومي.

وأشار إلى أنّ الإعلام عليه دور كبير في شرح ما يحدث من إنجازات حقيقة على أرض مصر من أجل ارتفاع الروح المعنوية لدى كافة المواطنين، وحماية المجتمع من محاولات الجماعات الإرهابية بث سمومها والتشكيك في المشروعات القومية الكبرى، وذلك عن طريق شرح المشروعات القومية وما يحدث في مصر من نقلة حقيقية اقتصادية وتنموية تهدف إلى التنمية المنشودة للحاضر والمستقبل.

وأكد عضو المكتب التنفيذى لتحالف الأحزاب المصرية على أن الطفرة الصناعية التى تشهدها البلاد وافتتاح المشروعات الكبرى بمثابة إعجاز يخلق فرص عمل مختلفة، ويفتح مجالات كثيرة للشباب، مما يسهم بشكل قوى فى انخفاض معدل البطالة، وارتفاع معدلات الإنتاج، ولكن ماذا إن كان معدل النمو السكانى أكبر من معدل إنتاج الدولة؟!، علينا الأن مواجهة أنفسنا بالحقيقة فالزيادة السكانية تلتهم أي محاولة للتنمية والنمو الاقتصادي، وتشكل عبئا على الدولة، ولن يشعر المواطن بتحسن ولا المميزات الإيجابية للمشروعات الحكومية التي تنفذها الدولة، مشددًا على ضرورة تغيير ثقافة كثرة الإنجاب.

وطالب "أبو العطا" بضرورة تعزيز الاصطفاف الوطني وعدم الانسياق وراء أي محاولات للتضليل والتي تهدف لخفض الروح المعنوية وضرب الثقة، وتضافر الجهود المجتمعية في تعزيز منظومة الوعي والرد بكل الحجج والبراهين، على كافة الشائعات والأكاذيب التي تستهدف المواطن، مشيرًا إلى أن افتتاح اليوم يؤكد مدى حرص الرئيس على تعزيز مكانة مصر الرائدة والتقارب إلى جميع أفراد الشعب ومواصلة العمل من أجل حياة كريمة تليق بالمواطنين ومستقبل يليق بالأجيال القادمة.

واختتم، "اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بمتابعة تنفيذ وافتتاح المشروعات القومية، ساهم على مدار السنوات الماضية في تحقيق نقلة نوعية للاقتصاد المصري، والذي تابعناه من خلال تحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد، من خلال بناء مشروعات قومية عملاقة تسهم في تحقيق التوازن الاقتصادي، وإرساء قواعد العدالة الاجتماعية، وتقليص نسبة البطالة، فضلًا عن إعادة توزيع السكان وانتشارهم على امتداد سلسلة من المدن الجديدة".