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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة عين شمس: نعمل على تدريب متحدي الإعاقة وفق احتياجات سوق العمل

الطلاب ذوي الإعاقة
الطلاب ذوي الإعاقة - صورة ارشيفية

أكدت الدكتورة رنا الهلالي، مدير مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة عين شمس، أن مصر شهدت خلال السنوات الماضية، تقدما ملموسًا وملحوظًا فى مجال دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، نتيجة للإرادة السياسية الداعمة والمساندة التى سعت إلى خلق مساحة ومناخ ملائم لتضافر جهود كل شرائح المجتمع لدعم أصحاب الهمم والقدرات الخاصة.

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وأوضحت مدير مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة عين شمس، أن جامعة عين شمس مستمرة في دعم أبنائها الطلاب وخاصة من ذوي الإعاقة، كما تحرص على عقد البروتوكولات التي تصب في مصلحة طلابها، مؤكدة أن الجامعة تمد يد العون لطلابها من ذوي الإعاقة لتعينهم على الاستفادة من العلوم والمعارف وتساهم في تنمية قدراتهم إيمانًا منها بضرورة استثمار هذه القدرات لخدمة المجتمع من خلال تضافر جهود مختلف جهات الدولة.

وأشارت الدكتورة رنا الهلالي، أن جامعة عين شمس حرصت على مسايرة منظومة التعليم الإلكتروني، وتم تعليمهم لغة الاشارة، واستخدام طريقة برايل وتوفير المحاضرات المسموعة المكفوفين، مخاطبة الطلاب ذوي الإعاقة بأنهم ليسوا وحدهم من لديهم إعاقة لأن كل منا لديه إعاقة سواء كانت إعاقة بدنية أو نفسية أو إعاقة في التفكير، مؤكدة أننا جميعا نواجه تحديات مهنية.

ولفتت مدير مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة عين شمس، إلى أهمية مركز ذوي الإعاقة بجامعة عين شمس في بناء شراكات مع إدارات داخل وخارج الجامعة، موضحة وجود عدد كبير من الطلاب أصبحوا على دراية بوجود المركز والخدمات المتاحة لهم، وتوفير الحرية للطلاب للحديث عن مشكلاتهم والتحديات التي قد تواجههم، مشيرة إلى أن هذا المركز سوف يكون قدوة لباقي الجامعات داخل مصر وخارجها.

وقالت الدكتورة رنا الهلالي، إن مركز خدمات ودعم ذوي الإعاقة يهدف إلى تحقيق رسالة الجامعة في تقديم خدمة تعليمية وأنشطة طلابية مميزة لهم، وإتاحة عدد من مباني الجامعة لتناسب متحدي الإعاقة، والتنسيق بين إدارات الجامعة العاملة بذات المجال والكليات لدعم الخدمات للطلاب من متحدي الإعاقة، وتوفير الخدمات التدريبية الخاصة بهم، وتذليل العقبات الخاصة بالتواصل معهم داخل الجامعة، وتدريب متحدي الإعاقة وفق احتياجات سوق العمل، إلى جانب تفعيل دور المركز كوحدة تدريبية خدمية في تقديم الخدمات الاستشارية والتدريبية للمجتمع الجامعي وغير الجامعي.

وأضافت "الهلالي"، أن المركز يلقى الاهتمام الكامل من الدكتور محمود المتيني ويقدم خدمات ملموسة لأبناء الجامعة من ذوي الإعاقات بمختلف أنواعها، حيث يشارك الطلاب في دورات تدريبية التي تعد لهم خصيصاً بمركز الخدمة العامة ومركز الإبصار وذلك في الفترة من إجازة نصف العام وأول أسبوعين من الفصل الدراسي الثاني وعلى نفقة صندوق التكافل الاجتماعي المركزي .

وشددت مدير مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة عين شمس، على ضرورة تصحيح مفهوم الدمج بحيث تصل الخدمات التعليمية للطلاب ذوي الإعاقة بصورة تناسب إعاقته؛ مما يجعله مطلوبا بالفعل بسوق العمل.

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