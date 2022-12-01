أكثر من 40 لغة.. اعرف أفضل تطبيقات الترجمة الفورية

هل تحب السفر ولكن عدم اتقان لغة أهل البلد يقف حائلا دون ذلك؟ هل أنت في عمل يتطلب منك أحيانا أن تترجم لغة ليس ضليعا بها أو هل مررت بموقف مع أجانب لا تعرف كيف تتواصل معهم؟، يمكنك أن تخرج من كل المواقف المحرجة بحل بسيط وسهل، من خلال تحميل تطبيقات الترجمة الفورية فهي معينك الأول، التي بدورها يمكن أن تساعدك على قراءة لغات مختلفة والتحدث بها وفهمها أيضا أينما كنت، من خلال ترجمة الصوت والنص ، تساعد هذه التطبيقات في كسر حواجز اللغة والأكثر منذ ذلك أن بعضها يعمل دون اتصال بالإنترنت وبالتالي ستوفر لك هذه التطبيقات رحلة سهلة وممتعة خالية من مشقة عدم القدرة على التواصل مع أهل البلد التي تزورها، ستتمكن بمنتهى السهولة واليسر من طلب الطعام، واستدعاء سيارات الأجرة والتواصل مع السكان المحليين بنقرة واحدة على هاتفك الجوال.

في السطور التالية تقدم لك "صدى البلد" أفضل تطبيقات الترجمة الفورية وفقا لتصنيف موقع thepointsguy.

أولا: ترجمة جوجل

وهي أشهر تطبيق للترجمة الفورية يعرفه الجميع، حيث تتيح لك جوجل ترجمة 108 لغة مختلفة سواء عن طريق كتابة كلمة أو عبارة كاملة ويتيح لك الوصول إلى 59 لغة مختلفة عندما تكون Offline أو بلا خط موصول بالإنترنت، كما تييح جوجل خدمة الترجمة الفورية للنصوص من خلال خاصية "ترجمة الكاميرا" لأكثر من 90 لغة ، يمكنك توجيه الكاميرا للحصول على ترجمة فورية لأي قائمة أمامك، كما تتوافر خاصية الترجمة الفورية ثنائية الاتجاه للكلام في 43 لغة مختلفة. تتميز ترجمة Google بأنها سهلة الاستخدام وبسيطة أيضًا ، يمكنك التنزيل مجانًا على iTunes أو من جلال متجر جوجل Google Play.

ترجمة جوجل

ثانيا: Say Hi

يعمل التطبيق تماما مثل اسمه، الهدف منه سهولة التواصل الكلامي بين مختلفي الجنسيات، يمكنك تسجيل صوتك على التطبيق ثم النقر لاختيار اللغة التي تريد أن يترجم بها كلامك، يمكنك أيضا اختيار تشغيل ترجمة كلامك سواء بصوت امرأة أو رجل ، مع إمكانيات لضبط السرعة حسب رغبتك، ويتيح لك التطبيق ترجمة الكلام المكتوب بدلا من استخدام الميكروفون. التطبيق متاح فقط عندما تكون متصلاً بالإنترنت عبر واي فاي أو شبكة من الجيل الثالث على الأقل. قم بالتنزيل مجانًا على iTunes و Google Play.

Say Hi

ثالثا: iTranslate Voice

يعمل بنظام شبيه بتطبيق SayHi ، يترجم هذا التطبيق الصوت إلى أكثر من 40 لغة مختلفة، مما يسمح لك بالتواصل السلس مع أشخاص لا تعرف لغتهم وهو مفيد جدا غذا كنت في بلد غريب، يمكنك قضاء مهامك بمنتهى السهولة، كل ما عليك فعله هو تسجيل صوتك ثم النقر لترجمة صوتك إلى اللغة التي حددتها ليقوم المترجم الفوري بعمله، يمكنك تنزيل الإصدار الأساسي (بترجمات محدودة) مجانًا على iTunes.

iTranslate Voice

رابعا: Microsoft Translator

يمكن لمترجم مايكروسوف الذي يعمل عن طريق الخدمة السحابية ترجمة الصور والصوت والنصوص الكتابية بأكثر من 60 لغة ويعتبر التطبيق المثالي للمسافرين من رجال الأعمال بصفة خاصة لأنه ممتاز في وقت الاجتماعات متعددة الجنسيات، مع وجود خاصية ترجمة المحادثات الحية متعددة الأشخاص حيث يمكنك توصيل جهازك مع الأجهزة الأخرى ويمكنك بالفعل التحدث مع ما يصل إلى 100 شخص في وقت واحد بلغات مختلفة. يمكنك تنزيله مجانًا على iTunes أو Google Play.