قنبلة موقوتة.. عدد جرائم العنف يرتفع 6 أضعاف بسبب تطبيقات المواعدة

أفاد تقرير "سكاي نيوز" أن معدلات الجريمة المتعلقة بالمواعدة عن طريق الإنترنت ارتفعت بشكل كبير في السنوات الخمس الأخيرة.

تظهر البيانات والإحصائيات التي حصلت عليها "سكاي نيوز" الإخبارية من داخل سجلات قوات الشرطة البريطانية أنه تم تسجيل 2،054 جريمة بين عامي 2011 و 2016، وفي عام 2011 ، تم تسجيل 140 جريمة عبر الإنترنت، ولكن الأرقام تضاعفت بشدة مع حلول عام 2016 حيث ارتفعت الجرائم لتصل إلى 676 بزيادة قدرها 382 ٪، وفي سياق متصل، ارتفع عدد الجرائم الجنسية المبلغ عنها من 14 إلى 106 ، وارتفع عدد الهجمات العنيفة من 29 إلى 240، نتيجة تطبيقات المواعدة على شبكة الإنترنت التي عادة ما تُختتم بنهايات مأساوية.

حكى التقرير عن "بيكي كروزير" التي عانت لفترات طويلة من نوبات هلع واكتئاب بعد مطاردتها من قبل رجل التقت به عبر مواقع المواعدة بالإنترنت، بعد ثلاثة لقاءات فقط لا غير، قررت الانفصال عنه، ولكنه لم يوافق على تركها وشأنها وظل يراقبها لشهور وعرف عنوان منزلها وأصبح يتعقبها في كل تحركاتها، لدرجة أنه لما يقرب من 10 أشهر كانت تخشى مغادرة منزلها، وأوضحت: "كنت أتلقى رسالة نصية منه كل دقيقة إن لم يكن أكثر، إذا تجاهلت الأمر، أو إذا قمت بإيقاف هاتفي يتصل بي".

وتواصل بيكي حكي مأساتها "لقد وصلنا إلى مرحلة أنه يتعقبني في طرقات المدينة وأراه في كل شارع أتجول به، كان يقول إنه يريد أن يمسك بي من رقبتي ويلصقني بالحائط. كنت خائفة جدا من أنه سوف يتهجم على منزلي ويقتلني في النهاية".

حوالي سبعة ملايين شخص مقيم في المملكة المتحدة مسجلون حاليًا على تطبيقات المواعدة الغرامية، ووفقا لآخر إحصائيات واحدة من كل ثلاث علاقات في المملكة المتحدة تبدأ الآن عبر الإنترنت.

اكتشفت قناة Sky News أن الجرائم التي تنطوي على الاعتداءات الجنسية متورط بها اثنين من أكبر التطبيقات ، وهما تيندر Tinder و جريندر Grindr ، وهذه الجرائم آخذة في الارتفاع عاما تلو الآخر.

تراقب وكالة الجريمة الوطنية في المملكة المتحدة جرائم العنف والاغتصاب المرتبط بالمواعدة عبر الإنترنت لتكتشف أن عدد حالات الاغتصاب التي تم الإبلاغ عنها قد ارتفع ستة أضعاف في خمس سنوات.