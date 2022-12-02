اعرف أفضل تطبيقات Google play لتخزين ملفاتك وإدارة خططك

يحتوي متجر ألعاب جوجل Google Play على ملايين من التطبيقات المتنوعة، بعضها رائع ، ولكن على الجانب الآخر الكثير منها فاشل أيضا ويأخذ مساحة من سعة تخزين جهازك ويستهلك من عمر بطاريتك فقط دون تقديم خدمة حقيقية.

لذلك يقدم موقع pcmag دليلا للتطبيقات التي يجب أن تحملها على هاتفك الذي يعمل بنظام أندرويد Android.

هناك عدد هائل من التطبيقات التي يمكن تنزيلها من متجر جوجل Google Play ، ولكن ما هي التطبيقات التي بالفعل تستحق التنزيل والاحتفاظ بها؟ في السطور القادمة نرصد لك أفضل تطبيقات جديرة بالاهتمام من فئة الإنجاز أو الإنتاجية التي تعينك على تنظيم عملك وزيادة كفاءة إنتاجيتك.

أولا: Evernote

وهو واحد من أفضل التطبيقات التي تعينك في عملك ومهامك اليومية، هذا الفيل الأخضر سرعان ما سيكون جزءًا لا يتجزأ من نظام يومك فور استخدامك للتطبيق والتعود عليه، بمجرد البدء في استخدام Evernote ، يصبح تطبيق تدوين الملاحظات أكثر سهولة وتنظيما عن ذي قبل. يمكن أن تحمل من خلال إنساء حساب عليه، نصوص كتابية أو صور أو ملفات صوتية ويتم تنظيمها في دفاتر مختلفة بأسماء أنت تختارها. إحدى ميزاته المهمة جدا هي التعرف البصري على الحروف الموجودة داخل الصور، مما يجعل النص في الصور قابلاً للبحث عن في شبكة الويب، يستخدم التخزين السحابي ويمكنك تحميل ما يصل إلى 60 ميجابايت شهريا من المعلومات شهريا في حالة اخترت النسخة المجانية.

يمكنك تحميل التطبيق عبر النقر على هذا الرابط

ثانيا: Spike

وهو تطبيق خاص بالبريد الإلكتروني، ينظم واجهة المستخدم بشكل يجعلها شبيهة بالواتس آب لتكون أسهل في التعامل وقراءة كل الرسائل الإلكترونية، Spike هو تطبيق يحول صندوق بريدك الإلكتروني إلى نظام للمراسلة بلوحة أكثر مرونة مع التعامل، يمكنك أداء كل مهام البريد الإلكتروني التقليدية ، مثل إعادة توجيه الرسائل أو جدولتها ، ولكن المظهر المختلف جذريًا للبريد الوارد سيغير منظور بريدك الإلكتروني. إنشاء حساب شخصي عليه مجاني تماما.

يمكنك الحصول على التطبيق من خلال الضغط على هذا الرابط

ثالثا: Asana

وهو من أهم التطبيقات خاصة لمن هم في موقع إداري ولديهم فريق عمل، يساعد هذا التطبيق في تنظيم إدارة المعلومات وإسناد المهام لمختلف الأشخاص داخل الفريق مع تحديد مواعيد نهائية لاتمام المهام المختلفة وهو تطبيق مناسب جدا لإدارة الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما أنه مجاني تماما، ومتطور باستمرار لأنه دائم التحديث مع وضع مزيد من الخدمات والميزات الجديدة بانتظام.

يمكنك تحميل التطبيق عبر الضغط على هذا الرابط

رابعا: Trello

هو أداة تنظيمية بواجهة مستخدم نظيفة وأنيقة وتتميز بالسهولة Trello تطبيق مجاني يمكنك إنشاء حساب عليه بمنتهى السهولة لتنظيم خططك ومشاريعك ومهامك كلها مهما كانت صغيرة أو كبيرة، هو يجدول كل شيء بالتاريخ بدءا من قائمة تسوق بسيطة إلى مشروع جماعي متعدد الأشخاص ، يقدم Trello مجموعة من ميزات إدارة المشاريع وإدارة المهام القابلة للتطوير والتي تتيح لك التنظيم الدقيق ومتابعة آخر الإنجازات التي تحققها.

يمكنك الحصول على التطبيق من خلال النقر على هذا الرابط