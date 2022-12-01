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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تعمل أيه لو تعرضت لإبتزاز الكترونى.. خبير تكنولوجيا معلومات يجيب .. فيديو

صدى البلد

تحدث المهندس، احمد طارق خبير تكنولوجيا المعلومات، عن التصرف الأمثل الذي يقوم به ضحية ابتزاز إلكتروني.

وأكد طارق خلال حواره مع برنامج "ساعة زمن" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الأعلامية مايا الشربينى، ضرورة إبلاغ الضحية لـ 10 على الأقل من المقربين منه بتعرضه للابتزاز الإلكتروني.

 تغيير رقم الواتس آب

وتابع خبير تكنولوجيا المعلومات: ضرورة عدم تنفيذ طلبات المبتز مهما حدث، والابتعاد عن السوشيال ميديا لمدة شهر.

وأشار المهندس أحمد طارق،إلى أهمية تغيير رقم الواتس آب لأن الشخص الذي يبتز آخر يتواصل مع الضحية عبر أرقام مجهولة، معقبا:" أفضل حل التجاهل تمام، وإبلاغ مباحث الأنترنت".

 

صدى البلد تكنولوجيا المعلومات السوشيال ميديا تكنولوجيا معلومات تكنولوجيا مباحث الانترنت

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