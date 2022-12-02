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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بنك الاستثمار الأوروبي يطرح قرضًا بقيمة 460 مليون يورو في دول البلطيق

صدى البلد

أعلن بنك الاستثمار الأوروبي التوصل لاتفاق مع مجموعة "سيتاديل بنك" لإقراض المؤسسات في جميع دول البلطيق بما قيمته 460 مليون يورو في خضم حالة عدم اليقين بشأن المناخ الاقتصادي والوضع الجيوسياسي، ومواجهة التقلبات الحالية.


وذكر بنك الاستثمار الأوروبي، في بيان اليوم الخميس، أنه سيتم توجيه 20% من القرض نحو المشاريع الخضراء، ودفع التحول الأخضر للاقتصادات المحلية وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الإجمالية، وتوفير دعم استشاري وتدريب وتطوير أدوات وأدلة ودعم أثناء العمل لتعزيز قدرات وتقييم المشاريع الخضراء.


في غضون ذلك، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة "سيتاديل بنك"، يوهان أكربلوم، إن القرض سيعزز توفير التمويل المطلوب في السنوات القادمة، مع التركيز بشكل خاص على دعم التحول الأخضر في منطقة البلطيق حتى تتمكن المؤسسات من مواصلة الخطط التنموية. 


من جانبه، أكد نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، توماس أوستروس، إن القرض يساعد على توسيع نطاق الإقراض للشركات المحلية في دول البلطيق، لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم؛ إذ يحرص البنك على تحسين الوصول إلى التمويل ودعم تطوير أسواق رأس المال في المنطقة، ودعم المزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في إستونيا ولاتفيا وليتوانيا.


في السياق ذاته، قال الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الأوروبي، آلان جودار، إن التمويل يعمل على نشر أموال بنك الاستثمار الأوروبي ويعزز المعروض من التمويل في المنطقة؛ مما يسمح لآلاف الشركات الأوروبية بالاستثمار في نموها وتطورها على المدى المتوسط إلى الطويل.


تجدر الإشارة إلى أن القرض البالغ 460 مليون يورو يعد ثاني تمويل لبنك الاستثمار الأوروبي في دول البلطيق، حيث توصل البنك إلى اتفاقية أولى بما لا يقل عن 660 مليون يورو في شكل قروض للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في جميع دول البلطيق الثلاثة.

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