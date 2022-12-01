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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

انتهاك للخصوصية..غضب وسخرية بعد إعلان نتفليكس مسلسل لهاري وزوجته ميجان ماركل

الامير هاري وزوجته
الامير هاري وزوجته ميجان

طرحت شبكة نتفليكس الإعلان الدعائي الأول للمسلسل الوثائقي عن الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل، الذي سيكشف حياتهما الخاصة، وسبب خروجهما من العائلة المالكة، بالتزامن مع جولة شقيقه الأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون في الولايات المتحدة، بحسب ما ذكرته وكالة “فوكس نيوز” الأمريكية.

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وكتب نيل جاردينر ، مساعد مارغريت تاتشر السابق ، على تويتر: 'إذا مُنحت جائزة الأوسكار للغطرسة والغرور والنرجسية ، فإن ميجان وهاري سيكونان أكبر المنافسين'. في سخرية وغضب واضحين من الخطوة التي أقبل عليها الزوجين.

وقالت جوليا هارتلي بروير مقدمة برنامج TalkTV: 'هاري وميجان ، ضحايا فوق العادة'.

وقال دان ووتون ، المحرر التنفيذي ومقدم برنامج دان ووتون تونايت من GBN: 'بعد ذلك مباشرة ، قام هاري وميجان بإعلان المقطع الدعائي لمهرجان الضحية الخاص بهما على نتفليكس'. 'وقح. لقد دمرت ميجان بالفعل عائلة ماركل. الآن يحاول هاري تدمير آل وندسور. ورحمة القدر أن الملكة لم تحيا لترى هذا العبث."  

 

انتهاك الخصوصية

 

وأضاف 'تخيل الثغاء الذي يسببه هذا العمل من انتهاك الخصوصية ثم عمل مسلسل واقعي عن حياتك الخاصة؟' 

وغرد بيرس مورجان ، مضيف برنامج 'بيرس مورغان أنسينسورد' على قناة Fox Nation ، والذي انتقد في كثير من الأحيان الزوجين الملكيين المثيرين للجدل. 'ثم تخيل الوعظ بالتعاطف وأنت تحطمون عائلتك مرة أخرى؟ ثم تخيل إطلاق مقطورة أولى عمدًا لإفساد رحلة أخيك الكبيرة إلى أمريكا؟ المنافقون البغيضون.'

وصدم هاري وميجان العالم في يناير 2020 بإعلانهما أنهما سيتنازلان عن دورهما كأحد كبار أفراد العائلة المالكة ، مستشهدين جزئيًا بضغوط الرقابة الإعلامية. ثم انتقلوا من المملكة المتحدة إلى كاليفورنيا للعيش فيها.

في المقطع الدعائي لفيلم 'Harry & Meghan' على Netflix ، سُئل الزوجان عن سبب إجبارهما على إنتاج الفيلم الوثائقي.

يقول هاري: 'لا أحد يرى ما وراء الأبواب المغلقة'، 'كان علي أن أفعل كل ما بوسعي لحماية عائلتي'.

وتقول ماركل في مقطع آخر: 'عندما تكون المخاطر كبيرة ، ألا يكون من المنطقي سماع قصتنا منا؟'

وشوهد الزوجان يمسحان دموعهما في مشهد آخر.
 

لاحظ منتقدو الزوجين أنهما أتيحت لهما الفرصة لرواية قصتهما خلال مقابلة مع أوبرا وينفري في مارس 2021، بينما أطلق هاري وميجان عدة اتهامات ضد العائلة المالكة خلال المناقشة ، بما في ذلك كيف كانت هناك 'مخاوف والمحادثات حول مدى سواد بشرت ولدها عند ولادته '.

وتحدثت ماركل أيضًا باستفاضة عن كيفية تأثير انتقادات وسائل الإعلام على صحتها العقلية.

الامير هاري ميجان ماركل

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