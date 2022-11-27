الأمير هاري ينشر مذكراته بصوته مجانا..ورعب داخل العائلة الملكية

كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية توافر السيرة الذاتية المثيرة للأمير هاري "Spare - الاحتياطي" مجاناً على موقع أمازون، بشكل مفاجئ ضمن صفقات الجمعة السوداء، وذلك قبل شهرين من موعد طرحها في المكتبات البريطانية.

وذكرت أن كتاب الأكير هاري يثير قلقاً كبيراً لبقية أفراد العائلة المالكة، خاصة بعد رحيل الملكة إليزابيث.

ويقول تقرير الصحيفة البريطانية:"لن يكون الكتاب الصوتي متاحاً للاستماع إليه حتى إصداره في 10 يناير القادم، ولكن يمكن للمتسوقين الأذكياء الاشتراك في الإصدار التجريبي الآن، وتحديد الكتاب ثم إلغاء حسابهم، وانتظار الكتاب الصوتي مجاناً عند صدوره"، وأضاف: "سيستمع عشاق العائلة المالكة إلى الكتاب الذي قرأه الأمير نفسه، مما يضيف ميزة إضافية إلى التجربة".

وكان الأمير هاري يأمل في نشر عمله في خريف هذا العام، لكن وفاة الملكة فرضت المزيد من العمل على المذكرات، حيث توقع خبراء ملكيون أنه ربما يعيد كتابة أجزاء في ضوء وفاة الملكة، ويقال إنه طلب عدداً من التغييرات في اللحظة الأخيرة وسط مخاوف من أن روايته لن تبدو على ما يرام في أعقاب وفاتها.

ويقال إن كبار أفراد العائلة المالكة يستعدون لليلة نشر الكتاب المكون من 416 صفحة في 10 يناير، فيما حذر كاتب السيرة الذاتية توم باور من أن استقبال المذكرات سيكون لحظة نجاح أو استراحة لعائلة ساسكس. وقال مصدر لصحيفة Mail on Sunday: «لن يكون ذلك بمثابة عيد ميلاد عائلي يبعث على الاسترخاء»، كما حذر خبراء آخرون من أن الكتاب قد يجعل من شبه المستحيل على عائلة ساسكس معالجة الخلاف مع بقية أفراد العائلة المالكة.