عدت على خير.. مناوشات بين سفارتي بريطانيا وأمريكا بالقاهرة بسبب كأس العالم

جرت مناوشات لطيفة بين سفارتي الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا في القاهرة، عبر صفحتي السفارتين على فيسبوك.

وجاءت تلك المداعبات على خلفية اللقاء الذي جرى بين إنجلترا والولايات المتحدة في إطار منافسات كأس العالم قطر 2022.

وبدأ الأمر من قبل صفحة السفارة البريطانية في مصر على فيسبوك، حيث نشرت معلقة على نتيجة المباراة بالتعادل السلبي قائلة: "عدت على خير"، مصحوبة بصورة للنجمين المصريين، الراحل حسن حسني ومحمد سعد من فيلم "بوحة".

في المقابل، ردت السفارة الأمريكية على منشور نظيرتها البريطانية قائلة: "سهرة كروية ممتعة وتعادل مستحق للفريقين"، مصيفة: "حلوة الروح الرياضية".

وجاءت مباراة إنجلترا والولايات المتحدة في إطار منافسات كأس العالم كديربي بين دولتين متحالفتين من الناحية السياسية، للهجتين الرئيستين في اللغة الإنجليزية، اللكنة البريطانية أمام الأمريكية.

ويظهر هذا الخلاف في اللكنات أيضا في كرة القدم ذاتها، حيث في الإنجليزية البريطانية تسمى كرة القدم "Football" بينما في اللكنة الأمريكية يطلقون على اللعبة لفظة "Soccer".