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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الولايات المتحدة تحظر استخدام معدات اتصالات صينية

علما الولايات المتحدة
علما الولايات المتحدة والصين

أعلنت الهيئة الأمريكيّة لتنظيم الاتصالات (إف سي سي) حظر المعدّات وخدمات الاتّصالات التي تُقدّمها خمس شركات صينيّة، بينها "هواوي" و"زد تي إي".

ويستهدف القرار شركات تُعتبر تهديدًا للأمن القومي للولايات المتّحدة، ولا يُسمح بموجبه بإعطاء إذن لتسويق أيّ منتج جديد على الأراضي الأمريكيّة.

ويشمل القرار شركتَي "هواوي" و"زد تي إي" اللتين خضعتا في الماضي لقواعد مماثلة، وكذلك شركتَي "ديهوا" و"هيكفيجن" اللتين تُقدّمان معدّات مراقبة بالفيديو، إضافة إلى شركة "هايتيرا" المتخصّصة في معدّات الراديو.

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أمّا المنتجات التي سبق للهيئة الأمريكيّة لتنظيم الاتّصالات أن رخّصتها، فستبقى كذلك في الوقت الحالي.

وقالت رئيسة الهيئة الأمريكيّة لتنظيم الاتّصالات جيسيكا روزنوورسيل في بيان إنّ "هذه القواعد الجديدة تمثّل جزءًا مهمًا من الإجراءات المتّخذة لحماية الشعب الأمريكي من تهديدات للأمن القومي تُستخدم (فيها) معدّات اتّصالات". كذلك، تعمل الهيئة على إعادة درس التراخيص التي سبق أن مَنَحتها.  

وعلى غرار السياسة التي اتّبعها سلفه دونالد ترامب، اتّخذت إدارة الرئيس الديموقراطي جو بايدن موقفًا حازمًا تجاه مصنّعي معدّات الاتّصالات الصينيّين الذين يُشتبه في أنّهم يتجسّسون لصالح بكين.

وفي 2019 حظرت واشنطن معدات وخدمات هواوي، وقطعت المؤسسة الصينية المصنعة لهواتف ذكية عن نظام أندرويد التابع لجوجل.

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