دايلي ميل: عودة جيمس ماديسون للتدريبات دفعة قوية لمنتخب إنجلترا في مونديال قطر

أفادت صحيفة دايلي ميل الإنجليزية اليوم السبت أن عودة الدولي جيمس ماديسون للتدريب مع زملائه في المنتخب الإنجليزي لأول مرة في كأس العالم، يمثل دفعة قوية لمدرب المنتخب جاريث ساوثجيت قبل مباراته الأخيرة بالمجموعة الثانية ضد ويلز المقررة الثلاثاء المقبل.

وأوضحت الصحيفة في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني إن ماديسون لاعب وسط ليستر سيتي عانى من إصابة في الركبة أصيب بها في آخر مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز قبل استراحة كأس العالم، لكنه الآن يتدرب مع بقية المجموعة.

وكشف ساوثجيت في وقت سابق هذا الأسبوع أن لاعب خط الوسط قد يعود لمباراة المجموعة الثانية الأخيرة ضد ويلز بعد أن تدرب بمفرده في محاولة لتسريع تعافيه.

ولكن يبدو الآن أن اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا قد يكون لديه فرصة للظهور بعد أن تم رصده مع زملائه في الفريق في ملعب التدريب، ووفقا للصحيفة، لم يكن ماديسون وحده من كان سعيدًا بالعودة بل الجميع.

وفاز منتخب إنجلترا في الجولة الافتتاحية بنتيجة 6-2 على إيران ثم تعادل مع أمريكا ، ليتصدر ترتيب المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط ، يليه إيران بثلاث نقاط الذي فاز في وقت سابق على منتخب ويلز بنتيجة بهدفين دون رد.

وسيواجه منتخب إنجلترا نظيره الويلزي في المواجهة القادمة يوم الثلاثاء المقبل ، في حين يلتقي المنتخب الإيراني مع نظيره الأمريكي .